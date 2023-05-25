Haberler Gündem Haberleri “PKK'yla olanları istemiyorum” dedi, Ekrem İmamoğlu şikayetçi oldu: Pazarcıya hakaret edip gözaltına aldırdı...
Giriş Tarihi: 25.5.2023 16:13 Son Güncelleme: 25.5.2023 16:36

“PKK'yla olanları istemiyorum” dedi, Ekrem İmamoğlu şikayetçi oldu: Pazarcıya hakaret edip gözaltına aldırdı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki pazarcı esnafıyla HDP ve PKK üzerinden bir tartışmaya girdi. Esnafın "PKK’yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi. Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

“PKK’yla olanları istemiyorum” dedi, Ekrem İmamoğlu şikayetçi oldu: Pazarcıya hakaret edip gözaltına aldırdı...

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Erdoğan, oyların 49.52'sini alarak hem güven tazeledi hem de ilk turu birinci bitirdi. 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı ikinci sırada takip etti. Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.

Son günlerde pazar ziyaretlerinde vatandaşlardan aldığı tepkiler ile gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durağı bu kez Bayrampaşa perşembe pazarı oldu. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnafın HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı. Oldukça öfkelendiği görülen İBB Başkanı esnafa, "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" dedi. Esnaf, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hem hakaret yağdırdı, hem de gözaltına aldırdı | Video

ESNAFIN HDP TEPKİSİ ÜZERİNE ÖFKELENDİ

Esnafın "PKK'yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi. Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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“PKK'yla olanları istemiyorum” dedi, Ekrem İmamoğlu şikayetçi oldu: Pazarcıya hakaret edip gözaltına aldırdı...
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