Son Dakika | SABAH.com.tr skandalı deşifre etmişti! Rezan Epözdemir 101 ayrı FETÖ’cüyle sır görüşmeyi itiraf etti

Giriş Tarihi: 14.8.2025 11:45 Son Güncelleme: 14.8.2025 12:06

Son dakika haberi: Rezan Epözdemir'in tutuklandığı soruşturmayla ilgili yeni bilgilere sabah.com.tr ulaştı. Rezan Epözdemir'in 101 farklı FETÖ'cü ile belirli tarihler arasında görüştüğü tespit edildi. Epözdemir'in özellikle şike davasının hakimi olarak da bilinen Mehmet Ekinci ile FETÖ'nün hain darbe girişiminden tam 1 yıl önce gerçekleştirdiği 25 farklı irtibatı dikkat çekti. Epözdemir savcılıkta verdiği ifadede 'görüştüm' itirafında bulundu ve 'bilmiyordum' savunması yaptı.

Son dakika haberi! Türkiye, avukat Rezan Epözdemir'in ortaya çıkan kirli ilişkiler ağı, rüşvet ve birçok farklı skandalını konuşuyor. Televizyonlarda sık sık boy gösteren, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davaların avukatlığını yapan Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlarından tutuklandı.

FETÖ'CÜLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Rezan Epözdemir'in tutuklandığı soruşturmayla ilgili çarpıcı bilgilere sabah.com.tr ulaştı. Daha önce; FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmadığını öne süren Epözdemir savcılıktaki ifadesinde ise FETÖ'cülerle görüştüğünü itiraf etti.

FETÖ'cü Mehmet Ekinci

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDEN TAM 1 YIL ÖNCE...

Epözdemir'in 101 farklı FETÖ'cü ile görüştüğü tespit edilirken; kritik tarihler arasında iletişim sıklığı ayrıca göze çarptı. Özellikle; şike davasının hakimi olarak bilinen FETÖ'cü Mehmet Ekinci ile hain darbe girişiminde 1 yıl önce 25 görüşme yaptığı görüldü.

'GÖRÜŞTÜM AMA BİLMİYORDUM'

Avukat Rezan Epözdemir savcılıkta söz konusu tespitlere ilişkin verdiği ifadede FETÖ'cülerle görüştüğünü itiraf etti. Epözdemir, "Benim görüştüğüm herkesin FETÖ ile irtibatı var ise bilmem mümkün değildir." dedi.

CIA-MOSSAD VE FETÖ'CÜLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rezan Epözdemir, 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan ile görüşmüştü.

