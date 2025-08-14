Son Dakika | SABAH.com.tr skandalı deşifre etmişti! Rezan Epözdemir 101 ayrı FETÖ’cüyle sır görüşmeyi itiraf etti

FETÖ'CÜLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Rezan Epözdemir'in tutuklandığı soruşturmayla ilgili çarpıcı bilgilere sabah.com.tr ulaştı. Daha önce; FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmadığını öne süren Epözdemir savcılıktaki ifadesinde ise FETÖ'cülerle görüştüğünü itiraf etti.