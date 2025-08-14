Son Dakika | SABAH.com.tr skandalı deşifre etmişti! Rezan Epözdemir 101 ayrı FETÖ’cüyle sır görüşmeyi itiraf etti

Son dakika haberi! Türkiye, avukat Rezan Epözdemir'in ortaya çıkan kirli ilişkiler ağı, rüşvet ve birçok farklı skandalını konuşuyor. Televizyonlarda sık sık boy gösteren, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davaların avukatlığını yapan Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlarından tutuklandı.
FETÖ'CÜLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Rezan Epözdemir'in tutuklandığı soruşturmayla ilgili çarpıcı bilgilere sabah.com.tr ulaştı. Daha önce; FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmadığını öne süren Epözdemir savcılıktaki ifadesinde ise FETÖ'cülerle görüştüğünü itiraf etti.
FETÖ'cü Mehmet Ekinci
HAİN DARBE GİRİŞİMİNDEN TAM 1 YIL ÖNCE...
Epözdemir'in 101 farklı FETÖ'cü ile görüştüğü tespit edilirken; kritik tarihler arasında iletişim sıklığı ayrıca göze çarptı. Özellikle; şike davasının hakimi olarak bilinen FETÖ'cü Mehmet Ekinci ile hain darbe girişiminde 1 yıl önce 25 görüşme yaptığı görüldü.
'GÖRÜŞTÜM AMA BİLMİYORDUM'
Avukat Rezan Epözdemir savcılıkta söz konusu tespitlere ilişkin verdiği ifadede FETÖ'cülerle görüştüğünü itiraf etti. Epözdemir, "Benim görüştüğüm herkesin FETÖ ile irtibatı var ise bilmem mümkün değildir." dedi.