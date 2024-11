2.1.7. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en

fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

2.1.8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

2.1.9. Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini

yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

2.1.10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

2.1.11. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.

2.1.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak

ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak

görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi

itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)