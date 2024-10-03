EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Yüzde 30’luk fark için çalışma geliyor! AK Parti’den yeni açıklama geldi: Orta yolu bulacağız

Çalışmanın somutlaşması konusunda "Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde" diyerek tarih veren Güler, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Her emekliyi ilgilendirmiyor aslında bu ne kadarlık bir sayı arz ediyor? Emekli Sandığı'nı hiç etkilemediği, Bağ-Kur'luların bir kısmının etkilendiği, SGK'lılardan da belli tarihler arasında olanları etkilediği yönünde görüşler bulunuyor. Aylık bağlama oranları, yıllara sari ödenen primler, güncelleme katsayıları gibi karmaşık bir durum var. Aylık bağlanma oranları ve ona göre enflasyon rakamlarına yansıması deniyor. Bunları bir tablo olarak önümüze koyacağız, etki analizini göreceğiz. Bir haksızlık olmaması adına bir çözüm gerçekleştireceğiz. Ama önce bu iddianın doğruluğu için bir rapor çıkması gerekiyor. Onu görüp bir orta yolu bulacağız."