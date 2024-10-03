EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Yüzde 30'luk fark için çalışma geliyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi: Orta yolu bulacağız
Başvuru yapılan yılın güncelleme katsayısına göre değişen emekli maaşı için 2024 ve 2025 yılında başvuranlar arasında yüzde 30'luk bir fark oluşuyor. İlk emekli maaşı ödemesini 2025'te alacaklar için AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler maaş farkının giderilmesi konusunda, "Orta yolu bulacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 03.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:21