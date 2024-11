EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Rakamlar belli oluyor! Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

Emekli maaşı zammı 2025 hesaplamaları sürüyor. Son dakika açıklamalarının an be an takip edildiği rakamlarda her yıl iki kez hesaplanan maaşlar 2025 yılının ilk yarısında geçerli olmak üzere güncelleniyor. Zam oranını doğrudan belirleyen faktörler arasında bulunan enflasyon rakamlarında 4 yılık veri belli oldu. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken 16 milyon emekli için hesaplar araştırılıyor. Peki SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar,kaç TL olacak? İşte 2025 4A-4B-4C zam oranı hesaplama sayfası