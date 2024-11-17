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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Rakamlar belli oluyor! Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

Emekli maaşı zammı 2025 hesaplamaları sürüyor. Son dakika açıklamalarının an be an takip edildiği rakamlarda her yıl iki kez hesaplanan maaşlar 2025 yılının ilk yarısında geçerli olmak üzere güncelleniyor. Zam oranını doğrudan belirleyen faktörler arasında bulunan enflasyon rakamlarında 4 yılık veri belli oldu. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken 16 milyon emekli için hesaplar araştırılıyor. Peki SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar,kaç TL olacak? İşte 2025 4A-4B-4C zam oranı hesaplama sayfası

Giriş Tarihi: 17.11.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:32
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Rakamlar belli oluyor! Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

2025 yılının ocak ayına kısa bir kala emekli maaşı zammı için bekleyiş sürüyor. Yılın ilk yarısında geçerli olmak üzere hesaplamaların yapılacağı maaş zammı için geçtiğimiz temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında; memur emeklisi ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Peki yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Rakamlar belli oluyor! Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Rakamlar belli oluyor! Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.

2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Rakamlar belli oluyor! Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 44,11

AA: Yüzde 44,23

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Rakamlar belli oluyor! Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?
Enflasyon beklentilerine yönelik yapılan tahminlere göre, gelecek yılın ilk altı aylık döneminde en düşük emekli aylığının 14 bin lira bandının üzerine çıkması bekleniyor. En düşük emekli aylığı mevcut durumda 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

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