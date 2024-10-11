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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberi: Milyonların maaşı ocak zammı ile artacak. Bu kapsamda asgari ücret, memur ve emekli zammı için yol gösterici veri olan enflasyona dair yeni datalar geliyor. Bugün Merkez Bankası hesaplamalarda yol gösterecek yeni bir veri yayınladı. Peki bu veriye göre asgari ücret, emekli ve memur maaşları Ocak 2025'te ne kadar zamlanacak? İşte merak edilen rakamlar…

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:35
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberleri: Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyona dair TCMB'den yeni veri geldi. Aynı veri asgari ücret zammını belirlemede de yol haritası sunuyor. Peki söz konusu veriye göre emekliye zam oranı, memur maaşları ve asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen o hesaplamalar…

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN YOL GÖSTERECEK VERİ AÇIKLANDI

Asgari ücret zammı için olası rakamları belirlemede yardımcı olan enflasyon beklentileri güncellendi. Aynı veri emekli ve memur zammı hesaplamalarında da yol gösteriyor. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon beklentileri de söz konusu verilerden biri. Peki piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisine göre emekli, memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni oranlara göre emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? Merak edilenler yanıt buldu.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Ocak ayında yeniden artacak. Bunun için Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında enflasyon verileri yer alacak. Zam için ipucu veren bu veriler asgari ücret zam miktarını belirlemede komisyona yol haritası sunacak. Bu kapsamda piyasanın beklediği yüzde 44,11'lik enflasyon oranına göre asgari ücret hesabı yapıldığında;

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRET 28.825,60
SGK PRİMİ (%14) 4.035,58
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 288,256
KESİNTİLER TOPLAMI 4.323,83
NET ASGARİ ÜCRET 24.501,77

Bu hesaplamaya göre asgari ücret Ocak ayında 24 bin 501 TL olacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak. Piyasanın yüzde 44,11 oranındaki tahminine göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 11,32 oranında olacak.

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