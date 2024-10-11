MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?
Son dakika haberi: Milyonların maaşı ocak zammı ile artacak. Bu kapsamda asgari ücret, memur ve emekli zammı için yol gösterici veri olan enflasyona dair yeni datalar geliyor. Bugün Merkez Bankası hesaplamalarda yol gösterecek yeni bir veri yayınladı. Peki bu veriye göre asgari ücret, emekli ve memur maaşları Ocak 2025'te ne kadar zamlanacak? İşte merak edilen rakamlar…
Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:35