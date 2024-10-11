MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: TCMB öncü veriyi açıkladı! Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN YOL GÖSTERECEK VERİ AÇIKLANDI

Asgari ücret zammı için olası rakamları belirlemede yardımcı olan enflasyon beklentileri güncellendi. Aynı veri emekli ve memur zammı hesaplamalarında da yol gösteriyor. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon beklentileri de söz konusu verilerden biri. Peki piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisine göre emekli, memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni oranlara göre emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? Merak edilenler yanıt buldu.