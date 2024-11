UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU(5. HAFTA): Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

2024-20254 GÜNCEL UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

1 Lazio Lazio 12

2 Ajax Ajax 10

3 Galatasaray Galatasaray 10

4 E. Frankfurt E. Frankfurt 10

5 Anderlecht Anderlecht 10

6 Ath. Bilbao Ath. Bilbao 10

7 Tottenham Tottenham 9

8 FCSB FCSB 9

9 Lyon Lyon 7

10 Rangers Rangers 7

11 Olympiakos Olympiakos 7

12 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 7

13 Midtjylland Midtjylland 7

14 Ferencvaros Ferencvaros 6

15 Man. United Man. United 6

16 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 6

17 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6

18 Beşiktaş Beşiktaş 6

19 Hoffenheim Hoffenheim 5

20 Roma Roma 5

21 Fenerbahçe Fenerbahçe 5

22 Porto Porto 4

23 Slavia Prag Slavia Prag 4

24 IF Elfsborg IF Elfsborg 4

25 R. Sociedad R. Sociedad 4

26 Braga Braga 4

27 Twente Twente 3

28 Malmö Malmö 3

29 Karabağ Karabağ 3

30 U.S Gilloise U.S Gilloise 2

31 Nice Nice 2

32 Rigas Skola Rigas Skola 2

33 PAOK PAOK 1

34 Ludogorets Ludogorets 1

35 M. Tel Aviv M. Tel Aviv 0

36 Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0