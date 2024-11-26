Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU(5. HAFTA): Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu 5. hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. 36 takımın katılımıyla düzenlenen Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele ediyor. Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Slavia Prag ile sahaya çıkacakken Galatasaray Hollandalı ekip AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip ise tarafsız sahada Macabbi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi 5. haftada güncel puan durumu nasıl, temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?