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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU(5. HAFTA): Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU(5. HAFTA): Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu 5. hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. 36 takımın katılımıyla düzenlenen Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele ediyor. Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Slavia Prag ile sahaya çıkacakken Galatasaray Hollandalı ekip AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip ise tarafsız sahada Macabbi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi 5. haftada güncel puan durumu nasıl, temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 26.11.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:48
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU5. HAFTA: Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu 5. hafta maçları öncesinde gündemdeki yerini aldı. Temsilcilerimi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 28 Kasım Perşembe günü birbirinden zorlu mücadelelerde boy gösterecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi5. haftada güncel puan durumu nasıl, temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU5. HAFTA: Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

2024-20254 GÜNCEL UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

1 Lazio Lazio 12
2 Ajax Ajax 10
3 Galatasaray Galatasaray 10
4 E. Frankfurt E. Frankfurt 10
5 Anderlecht Anderlecht 10
6 Ath. Bilbao Ath. Bilbao 10
7 Tottenham Tottenham 9
8 FCSB FCSB 9
9 Lyon Lyon 7
10 Rangers Rangers 7
11 Olympiakos Olympiakos 7
12 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 7
13 Midtjylland Midtjylland 7
14 Ferencvaros Ferencvaros 6
15 Man. United Man. United 6
16 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 6
17 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6
18 Beşiktaş Beşiktaş 6
19 Hoffenheim Hoffenheim 5
20 Roma Roma 5
21 Fenerbahçe Fenerbahçe 5
22 Porto Porto 4
23 Slavia Prag Slavia Prag 4
24 IF Elfsborg IF Elfsborg 4
25 R. Sociedad R. Sociedad 4
26 Braga Braga 4
27 Twente Twente 3
28 Malmö Malmö 3
29 Karabağ Karabağ 3
30 U.S Gilloise U.S Gilloise 2
31 Nice Nice 2
32 Rigas Skola Rigas Skola 2
33 PAOK PAOK 1
34 Ludogorets Ludogorets 1
35 M. Tel Aviv M. Tel Aviv 0
36 Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU5. HAFTA: Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KALAN MAÇ FİKSTÜRÜ
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente-Beşiktaş

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU5. HAFTA: Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
28 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU5. HAFTA: Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KALAN MAÇ PROGRAMI
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

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