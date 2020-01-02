ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
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Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
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Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
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Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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