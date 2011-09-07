ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Eskipazar
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
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