BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayvalık
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Balya
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Bandırma
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Bigadiç
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Burhaniye
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Dursunbey
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Edremit
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Erdek
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Gömeç
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Gönen
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Havran
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İvrindi
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Karesi
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Kepsut
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Manyas
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Marmara
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Savaştepe
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Sındırgı
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Susurluk
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