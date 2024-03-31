|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
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Alacakaya
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Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
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Baskil
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Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Akçakiraz
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Beyhan
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Bükardı
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Erimli
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Mollakendi
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Sarıcan
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Üçocak
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Yazıkonak
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Yurtbaşı
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