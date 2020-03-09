|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
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Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
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İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalkandere
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
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