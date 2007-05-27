DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Ardahan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Damal
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Göle
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Hanak
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Posof
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay