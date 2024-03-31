Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ahırlı
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Akören
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Akşehir
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Altınekin
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Beyşehir
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Bozkır
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Cihanbeyli
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Çeltik
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Çumra
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Derbent
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Derebucak
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Doğanhisar
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Emirgazi
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Ereğli
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Güneysınır
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Hadim
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Halkapınar
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Hüyük
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Ilgın
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Kadınhanı
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Karapınar
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Karatay
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Kulu
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Meram
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Sarayönü
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Selçuklu
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Seydişehir
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Taşkent
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Tuzlukçu
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Yalıhüyük
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Yunak
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