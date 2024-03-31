|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
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Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
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Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
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Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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