|İLÇE
|ADAY
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|ORAN
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Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
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Balya
Açılan Sandık Oranı %0
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Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
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Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
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Burhaniye
Açılan Sandık Oranı %0
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Dursunbey
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Edremit
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Erdek
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Gömeç
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Gönen
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Havran
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İvrindi
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Karesi
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Kepsut
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Manyas
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Marmara
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Savaştepe
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Sındırgı
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Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
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