Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
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Alacakaya
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Arıcak
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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BELDELER ADAY OY ORAN
Akçakiraz
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Beyhan
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Bükardı
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Erimli
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Mollakendi
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Sarıcan
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Üçocak
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Yazıkonak
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Yurtbaşı
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