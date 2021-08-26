Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Eşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
Kızılcasöğüt
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Pınarbaşı
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Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
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