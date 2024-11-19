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SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ABD seçimlerinden sonra hızla düşüş kaydetmesinin ardından toparlandı. Ons altın tarafında yaşanan yukarı yönlü hareketler gram altın fiyatları için destek oldu. Geçtiğimiz hafta yüzde 7'ye yakın değer kaybeden altın, jeopolitik risklerin artması ve FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle yükselişe geçti. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 07:20
SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

Altın ons ve gram tarafından yeni hafta toparlanarak başladı. Donald Trump'ın ABD başkanı olması ve ülkede para politikalarında yaşanacak gelişmelerden endişe edilmesi altın fiyatlarında sert kayıplara yol açtı. Altın pazartesi gününe yükselişle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirdi. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

Altın 5 Kasım ABD başkanlık seçimleri sonrası yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. Gram altın, 3 bin lira seviyesinin altına kadar inerek 2 bin 814 lira kadar geriledi. Ons altın ise 2 bin 561 dolara kadar gerilemesinin ardından 2 bin 620 dolara kadar yükseldi.

SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

FED KARARLARI BEKLENİYOR

Ons altın 2 bin 620 dolar seviyesinin üzerini zorlarken bir haftanın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyle ilgili olarak Federel Rezerv yetkililerinin açıklamalarına odaklandı.

SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

CME FedWatch'a göre, Fed'in Aralık toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi beklentileri arttı. 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi yüzde 59 seviyesine geldi. Bu oran bir hafta önce yüzde 65'in üzerindeydi. Altın, artan jeopolitik riskler, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliklerle yükselişini sürdürüyor.

SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları

19 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın ekranlarda 2 bin 917 lira seviyesinde görülürken Kapalıçarşı piyasasında 3.046,14 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 989 liradan yarım altın 9.976,00 liradan işlem görüyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu hafta altın fiyatlarının tepki alımları ile yükselebileceğini ifade ederek altın fiyatlarını destekleyen gelişmelerin masada olduğunu ifade etti.

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