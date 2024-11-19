SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ABD seçimlerinden sonra hızla düşüş kaydetmesinin ardından toparlandı. Ons altın tarafında yaşanan yukarı yönlü hareketler gram altın fiyatları için destek oldu. Geçtiğimiz hafta yüzde 7'ye yakın değer kaybeden altın, jeopolitik risklerin artması ve FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle yükselişe geçti. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 07:20