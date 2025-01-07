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Meteoroloji'den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi
Meteoroloji'den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi
Kar yağışı bekleyen vatandaşlar için dikkat çeken açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, bazı bölgelerde karla karışık yağmur, kar ve sağanak görülecek. Önümüzdeki 1 hafta boyunca buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek. Birçok il için uyarılar peş peşe geldi. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Havalar soğuyacak mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:01