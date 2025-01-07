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Meteoroloji'den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi

Kar yağışı bekleyen vatandaşlar için dikkat çeken açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, bazı bölgelerde karla karışık yağmur, kar ve sağanak görülecek. Önümüzdeki 1 hafta boyunca buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek. Birçok il için uyarılar peş peşe geldi. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Havalar soğuyacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 23:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:01
Meteoroloji’den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den hafta sonu planı yapanlara kötü haber! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? O tarih işaret edildi

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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