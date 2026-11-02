Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

PETROL BEL KEMİĞİ OLDU

Petrol tarafındaki sert dalgalanmaların altın fiyatları için önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Burada 122 dolar seviyesinin üzerine tekrar yükselince petrol karşısında, dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler gördük ve dolayısıyla da petrol artık altında belirleyici oldu. Yani burada bel kemiği petrol. Bu sadece altın üzerinde değil; kripto para piyasası için de bel kemiği petrol, borsalar için de, döviz tarafı için de, Euro tarafı için de, gümüş tarafı için de geçerli. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe dolara yönelim artacaktır. Dolar endeksi, Amerikan tahvil faizleri yükselmeye devam edecektir" dedi.