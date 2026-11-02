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Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump'ın iki dudağı arasında

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert kayıplar kaydederken yeni haftaya toparlanarak başladı. Sürekli hareketli bir grafik çizen altın fiyatlarının gelecekteki seyri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Tüm piyasalar ABD-İran arasındaki gelişmeleri yakından takip ederken 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimler de yatırımcının gündeminde… Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında altındaki fiyat dalgalanmalarının devam edebileceğini ifade ederek "Yatırımcı 1 gram altını 2 gram, 3 gram, 5 gram yapabiliyor mu, buna odaklanması lazım" dedi.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 11:35
Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Altın fiyatlarındaki hareketler küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Jeopolitik risklere rağmen petrol piyasalarındaki hareketlilik altını baskı altına aldı. Peki, altındaki geri çekilmeler devam edecek mi, altın yükselecek mi? Elinde altını olanlar ne yapmalı? Finans Analisti İslam Memiş açıkladı.

Gram altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktalara değindi | Video

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

PETROL BEL KEMİĞİ OLDU

Petrol tarafındaki sert dalgalanmaların altın fiyatları için önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Burada 122 dolar seviyesinin üzerine tekrar yükselince petrol karşısında, dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler gördük ve dolayısıyla da petrol artık altında belirleyici oldu. Yani burada bel kemiği petrol. Bu sadece altın üzerinde değil; kripto para piyasası için de bel kemiği petrol, borsalar için de, döviz tarafı için de, Euro tarafı için de, gümüş tarafı için de geçerli. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe dolara yönelim artacaktır. Dolar endeksi, Amerikan tahvil faizleri yükselmeye devam edecektir" dedi.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

"ALTIN FİYATLARI GENİŞ BANTTA DALGALANIYOR"

İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek "Dolar karşısındaki varlıklar da baskı altında kalmaya devam edebilir. Şimdi bu yıla baktığımız zaman ocak ayında tarihi zirveler gördük, bu aya baktığımız zaman tarihi dip seviyeler gördük ve altın fiyatları yıl içinde sert dalgalanmalarla yılı tamamlamaya devam ediyor.

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Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Ons altın tarafında 3.875 dolar seviyesi, yılın dip seviyesi geçtiğimiz hafta cuma günü görüldü. Zirve seviyesi 5.600 dolar seviyesi ocak ayında görüldü. Bu kadar geniş bantlarda dalgalanma bize şunu gösteriyor: Belirsizlik devam ediyor. Belirsizliğin olduğu ortamda kazanma yılı değildir, parayı koruma dönemidir" ifadelerini kullandı.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

KISA VADEDE BEKLENTİYE GİRMEMEK LAZIM

İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

Ben bu yıl boyunca Ocak ayı itibarıyla yatırımcılara şu çağrıda bulundum: 2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir. Geniş bant aralığında dalgalanacak, orta ve uzun vadede yükseliş trendi beklemeye devam ediyoruz ama kısa vadede bir beklenti içine girmemek gerekiyor. Bugün de aynı düşüncedeyim.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

KORUMA DÖNEMİ BAŞLADI

Altın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için geçmiş yıllarda sürekli alım satım yaparak para kazanan bir yatırımcı portföyü vardı dünyada. Ancak bu iş bitti.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

2026 yılının Ocak ayı itibarıyla bu para kazanma dönemi bitti, artık koruma dönemi başladı. O yüzden diyorum ki elinizde altın var, kenarda duruyor; geçen hafta fiyatların 6.275 TL olması, bugün fiyatların 6.300 TL seviyesinin üzerinde olması senin şu anda kenarda duran altınını bağlamıyor. 1 gram altının 1 gram olarak durmaya devam ediyor.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

FİYATLARDAKİ DALGALANMALAR DEVAM EDECEK

Geçen hafta bakarsan 6.275 liraydı, Ocak ayında bakarsan 8.000 liraydı, bugün bakarsan 6.375 TL. Şimdi altının değerini kişiler fiyatlar üzerinden belirlerse her gün ekranı takip etmeye devam eder ama böyle bir yatırımcı olunmaz. Yatırımcı 1 gram altını 2 gram, 3 gram, 5 gram yapabiliyor mu, buna odaklanması lazım.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR SÜREÇ

O yüzden fiyatlardaki bu dalgalanma yine devam edecek. Özellikle yarın ara seçimler var; Trump tekrar seçilecek mi, seçilmeyecek mi belirsizlik devam ediyor. Akabinde İran'a saldıracağına dair fiyatlamalar var piyasalarda.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Gerçek anlamda böyle bir şey olursa evet düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak şunun garantisini kimse veremez: Trump yarın bugün derse ki 'Biz İran'la anlaştık', bir ateşkes geldi; bu sefer ne olacak, altın tarafında, gümüş tarafında ters bir rüzgar görülecek. Öngörülemeyen bir süreç olduğu için uzun vadeyi referans almakta fayda var bence.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Altın fiyatlarındaki gerilemenin elinde altın olan yatırımcıyı nasıl etkilediğini de açıklayan Memiş şunları kaydetti:

"Hayır, aslında düşmüyor; 5 gramınız 6 gram oluyor, 7 gram oluyor. Yani karşılığına bakmamak lazım bu süreçte, yoksa yağmurda ıslanırsınız, rüzgarda savrulursunuz. Dönem zaten kazanma dönemi değil. Dönem şu anda koruma yılı. Elindeki 10 gram altına sahip çıkabiliyorsan, bu yıl sonuna kadar elindeki 10 gram 9 grama düşmüyorsa kazançlısın. Böyle düşünmek lazım.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Çünkü Trump bir bakıyorsun savaşıyor, bir bakıyorsun barışıyor; bir bakıyorsun öyle diyor, bir bakıyorsun böyle diyor. Dünya piyasaları Trump'ın iki dudağının arasında. Böyle bir piyasada finansal piyasalarda para kazanmak için Trump'ın bir akrabası veya yakın çevresinde bir çalışanı olmanız lazım.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Böyle bir şansınız olmadığı için parayı korumak gibi bir zorunluluk, bir tercih ortaya çıkıyor. 2026 yılının Ocak ayına kadar teknik seviyeler veriyorduk, vatandaş ihtiyacı olduğu zaman yüksekten satıyordu, düşükten alıyordu; her şey çok güzeldi.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Ama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Trump çıktı, 'Piyasaları sarsacağım, beni takip etmeye devam edin' dedi ve sözünü tuttu; piyasalarda belirsizlik var. Kripto para piyasasından, borsalardan kaybetmişsiniz. Kenardaki ziynetiniz, cumhuriyetiniz durmaya devam ediyor. Kaybetmemek bence kazanmaktır bu süreçte.

Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump’ın iki dudağı arasında

Dünyada bütün yatırımcılar ve Türkiye'de fiziki altın biriktirenler çok emin ki savaşta bile savaşı fiyatlamayan bir altın var avucunun içinde. Enflasyonun zirve olduğu dönemde avucundaki altın gerçek değerinde değil, altın şu anda savaşı, enflasyonu ve belirsizliği fiyatlamadı. Asıl sorulması gereken soru şu: Dünyada şu anda satılan altınları kim topluyor? Savaşın maliyetlerini çıkarmak için merkez bankaları altın satmak zorunda kalıyor; Körfez ülkeleri ve Merkez Bankası satıyor. Peki kim alıyor? Amerika, Çin, Rusya bu altınları topluyor. Alıcıya baktığınız zaman büyük oyunu ve kazananın kim olduğunu görüyorsunuz

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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