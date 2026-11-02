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Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump'ın iki dudağı arasında
Altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktaya dikkat çekti: Her şey Trump'ın iki dudağı arasında
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert kayıplar kaydederken yeni haftaya toparlanarak başladı. Sürekli hareketli bir grafik çizen altın fiyatlarının gelecekteki seyri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Tüm piyasalar ABD-İran arasındaki gelişmeleri yakından takip ederken 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimler de yatırımcının gündeminde… Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında altındaki fiyat dalgalanmalarının devam edebileceğini ifade ederek "Yatırımcı 1 gram altını 2 gram, 3 gram, 5 gram yapabiliyor mu, buna odaklanması lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 11:35