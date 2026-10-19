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Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Özel sektörde milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren zam için Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'den dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'de konuşan Erdem masadaki 3 senaryoyu açıklayarak bütçedeki vergi kalemine dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 15:30
Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için süreç giderek yaklaşıyor. 2027 yılına yönelik ücret artışı beklentileri gündemdeki yerini korurken, asgari ücrette yapılacak zam için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Mevcut net 28 bin 75 TL olan net asgari ücret için Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem A Haber canlı yayınından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Asgari ücret artışlarının emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranına bağlanmadığını, üçlü komisyon tarafından belirlendiğini hatırlatan Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarımız burada 3 alternatif çıkardı. Yüzde 25 zam yapılırsa brüt asgari ücret 41 bin 288 lira civarında, net asgari ücret ise 35 bin liranın üzerinde olacak. Yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret ise 36 bin 500 liraya çıkacak.

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Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Yüzde 28,4 oranının neden bu kadar küsuratlı olduğu sorulabilir. Bu oran, Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahminidir. Eğer bu tahminle uyumlu bir artış yapılırsa brüt asgari ücret 42 bin 410 lira, net asgari ücret ise 36 bin 49 lira olacak."

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

İPUCU BÜTÇEDEN GELDİ

Bütçede yer alan vergi muafiyeti ödeneğinin asgari ücret artışına dair önemli bir sinyal barındırdığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Bütçe açıklandı ve bütçede önemli bir veri yer alıyor. Bir süredir asgari ücretten vergi alınmıyor. Yani asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Diğer çalışanlar da maaşlarının asgari ücret kadar olan kısmı için gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Hükümet bu gelir vergisini karşılıyor ve karşılayacağı tutar için bütçeye kaynak ayırıyor."

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

"YÜZDE 30 CİVARINDA BİR ARTIŞ BEKLENİYOR"

Geçmiş yıllardaki bütçe ödenekleri ile netleşen asgari ücret artış oranlarının birbirine çok yakın gerçekleştiğine dikkat çeken Faruk Erdem, şöyle konuştu:

2025'te bu oran yüzde 25'ti, asgari ücret ise yüzde 30 arttı. 2026'da bu oran yüzde 28,02'ydi, asgari ücret ise yüzde 27 arttı. Bu yıl da söz konusu oran yüzde 33,70. Buna bakıldığında ayrılan kaynakla genellikle uyumlu bir asgari ücret artışı olduğu görülüyor. Buradan hareketle asgari ücrette yüzde 30'lar civarında bir artış olacağı tahmininde bulunabiliriz.

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Az önceki tablomuzda da yer aldığı gibi yüzde 30 civarında bir artış yapılırsa net asgari ücret yaklaşık 36 bin 500 lira olacak. Brüt asgari ücret 42 bin 939 lira, net asgari ücret ise 36 bin 500 lira olacak. Dolayısıyla bütçenin bize verdiği ipucu, aralık ayında yaklaşık yüzde 30'luk bir asgari ücret artışıyla karşılaşacağımız yönünde. "

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

NİHAİ ORAN YILIN SON AYINDA BELLİ OLACAK

Nihai karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı görüşmelerin ardından verilecek.

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücrette yapılacak artış, yalnızca çalışanların maaşlarıyla sınırlı kalmayacak. Birçok sosyal güvenlik ödemesi, prim ve ödenek de yeni tutardan etkilenebilecek.

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Bunlar arasında işsizlik maaşının alt ve üst sınırları, rapor parası, doğum izni süresince ödenen iş göremezlik ödeneği ve yarı zamanlı çalışan annelere yapılan ödemeler bulunuyor.

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Ayrıca kıdem ve ihbar tazminatında asgari ücretle bağlantılı alt tutarlar, stajyer ödemeleri, iş arama ve bulma yardımı, isteğe bağlı sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri ve hizmet borçlanması tutarları da yeni asgari ücretin etkileyebileceği kalemler arasında yer alıyor.

Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

Bunun yanı sıra bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı limiti, otomatik katılım kapsamındaki kesintiler, ihya işlemlerinde ödenecek tutarlar ve sosyal yardımlardan yararlanmak için uygulanan gelir sınırları da ilgili mevzuat ve hesaplama yöntemlerine bağlı olarak değişebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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