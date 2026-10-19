Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi

İPUCU BÜTÇEDEN GELDİ

Bütçede yer alan vergi muafiyeti ödeneğinin asgari ücret artışına dair önemli bir sinyal barındırdığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Bütçe açıklandı ve bütçede önemli bir veri yer alıyor. Bir süredir asgari ücretten vergi alınmıyor. Yani asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Diğer çalışanlar da maaşlarının asgari ücret kadar olan kısmı için gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Hükümet bu gelir vergisini karşılıyor ve karşılayacağı tutar için bütçeye kaynak ayırıyor."