Asgari ücret için masadaki 3 tahmin! Zam için en büyük ipucu oradan geldi
Özel sektörde milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren zam için Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'den dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'de konuşan Erdem masadaki 3 senaryoyu açıklayarak bütçedeki vergi kalemine dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 15:30