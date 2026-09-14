Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

Milyonları ilgilendiren zam senaryoları emekli maaşı ve memur maaşı için yeniden gündeme geldi. Emekli zammı Temmuz 2026'da yüzde 17,76 olurken memur zammı yüzde 13,52 artış şeklinde gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon farkına göre, maaş zamlarına yapılacak artışlar için tahminler güncellendi. En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban aylık kaç TL artacak? İşte SSK, Bağkur emeklisi ve memurlar için yeni maaş hesabı…

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 07:08
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

Emekli, memur zammı için 4 aylık enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor. Ancak, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan enflasyon tahminlerine göre maaş zamları için hesaplar değişti. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Emekli, memur Ocak 2027'de ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

Hükümet SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yönelik alternatifli çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya hazırlanırken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuç zam senaryolarını değiştirdi.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

MB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 olarak çıktı. Buna göre son zam senaryosu SSK-Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.01 olarak şekillendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

OVP'DE HEDEF NEYDİ?

Eylülde açıklanan OVP'de yıl sonu tahmini enflasyon hedefi yüzde 28.4 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 9.04 olarak ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkı da enflasyon farkı dahil yaklaşık yüzde 7 olarak şekilleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu en düşük emekli aylığı yüzde 9.04 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 681 TL"ye çıkıyor.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

28 bin TL alan SSK emeklisi bir vatandaşın cebine ise 30 bin 531 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 7'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye ulaşıyor.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 734 TL'ye ulaşıyor. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29.61 olarak çıktı.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

Buna göre, Temmuz -Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 10.07 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin dikkate alınırsa SSK ve BAĞ- KUR emeklileri aylıklarına Ocak 2027'de yüzde 10.07 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 2.87'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.01 zam alacak.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

Bu zam tahminlerine göre, 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 820 TL girecek. Memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 8.01'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 848 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 34 bin 052 TL'ye çıkıyor.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

TABAN NE OLACAK?

MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 23 bin 552 TL olan taban aylık ise 25 bin 923 TL'ye yükselecek. Taban aylığa yapılacak zam konusunda TBMM'den yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor. Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artışı gerçekleştirilecek.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

MEMURLARA "ÜÇ"LÜ ZAM

Ocak 2026'da memurlara yapılacak zam oranıyla maaşların yanısıra, aile yardım ve ikramiye ödemelerinde de artış gerçekleşecek. Zammın yüzde 8.01 olması halinde memurlara çalışmayan eşler için verilen eş yardımı 3 bin 581 TL'den 3 bin 868 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

0-6 yaş arası çocuk yardımı 851 TL'ye, 6 yaş üstü için 393.88 TL olan yardım 425.42 TL'ye çıkacak. Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 arttırımlı ödeniyor. 0-6 yaş arası engelli çocuk yardımı 1.260 TL'den 1.361 TL'ye, 6 yaş üstü engelli çocuk yardımı da 630.21 TL'den 681 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artışı gerçekleştirilecek.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

65 YAŞ AYLIĞI ARTACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi sonucuna göre 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardım desteklerinde de artış gerçekleşecek.

  • 7.256,71 TL olan 65 yaş aylığı 7 bin 838 TL'ye yükselecek.
  • Ağır engelli raporu bulunan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere verilen evde bakım desteği 15.755 TL'den 17 bin 017 TL'ye çıkacak.
  • Engelli aylığı yüzde 40-69 arası engeli olanlar için 5.793 TL'den 6 bin 257 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 8.689 TL'den 9 bin 385 TL'ye yükselecek.
  • Kronik hastalık yardımı kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı olanlara 15.755 TL olan destek ödemesi 17 bin 017 TL üzerinden yapılacak.
  • 472.653,60 TL olan bedellik askerlik ücreti ise 510 bin 513 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ORTA VADELİ PROGRAM #EMEKLİ ZAMMI #EMEKLİ MAAŞI #MEMUR ZAMMI #MEMUR MAAŞI