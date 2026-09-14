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EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...
Milyonları ilgilendiren zam senaryoları emekli maaşı ve memur maaşı için yeniden gündeme geldi. Emekli zammı Temmuz 2026'da yüzde 17,76 olurken memur zammı yüzde 13,52 artış şeklinde gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon farkına göre, maaş zamlarına yapılacak artışlar için tahminler güncellendi. En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban aylık kaç TL artacak? İşte SSK, Bağkur emeklisi ve memurlar için yeni maaş hesabı…
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 07:08