EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık hesabı değişti: İşte milyonlar için yeni zam tablosu...

Bu zam tahminlerine göre, 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 820 TL girecek. Memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 8.01'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 848 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 34 bin 052 TL'ye çıkıyor.