Bunun yüzde 80'nin yani 12 milyon 859 bin emeklinin eline ise 40 bin TL'nin altında aylık geçiyor. Emekliler arasında "adaleti" ve "denge"yi bozmadan düşük aylık alanlara daha yüksek oranda zammın nasıl yapılacağına ilişkin yöntem aranıyor. Düşük maaş alan bu gruba yönelik yine kademeli olarak 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılması da değerlendirmeler arasında yer alıyor.