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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı düzenlemesinde refah payı+yaş+prim basamakları formülü: Kök aylığı düşük olanlar dikkat!
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı düzenlemesinde refah payı+yaş+prim basamakları formülü: Kök aylığı düşük olanlar dikkat!
Emekliye zammı 2027 Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla ortaya çıkacak. Emekli maaşı iyileştirme çalışmaları seyyanen zam ve refah payına dayalı karma formüller ekseninde yürütülüyor. İlk formül, enflasyon farkına ek olarak kademeli refah payı ödemesi yapılması. İkincisi ise 40 bin TL'nin altında alanlara prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme yapılması. Ayrıca, 65 yaş üstü ve kök aylığı düşük olanlar için farklı uygulamalara gidilecek. Emekliye zam düzenlemesinde prim basamakları oluşturulması planlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.11.2026 06:21