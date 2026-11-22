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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için 3 formül masada: Enflasyon+refah payı: Taban aylıkta 30 bin TL senaryosu
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için 3 formül masada: Enflasyon+refah payı: Taban aylıkta 30 bin TL senaryosu
Emekli zammı 2027 için Ocak ayında enflasyon rakamlarına yönelik olarak artışlar gerçekleştirilecek. Bununla beraber yeni yılda emekli maaşı zamlarına seyyanen zam ya da refah payı yansıtılması ve çeşitli düzenlemeler yapılması da gündemde. Toplam 17 milyon SSK, Bağkur ve memur emeklisi için yapılacak düzenlemenin detayları da merak ediliyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, A Haber canlı yayınında yaş ve prim şartına yönelik beklenen düzenlemeleri anlattı. İşte emekliye zam sürecinde tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 22.11.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 12:05