TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK

Açıklamalarına devam eden Kurtuluş, "Şu anda ağırlık kazanan kısım refah payı artışına kilitlenmiş durumda" ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Burada tabii Sayın Bakan Şimşek'in en son açıklamalarından şunu gördük: Yaş faktörünü ve ödenen prim gün sayısını da göz önüne alarak refah payı artışı ile birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz dediler. Yani burada sadece en düşük emeklilerin maaşının yükselmesi değil tüm emeklilere yansıyan bir iyileştirme söz konusu olacak. Bunun detaylarını da konuşalım isterseniz."