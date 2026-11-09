EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Emekli maaşı için refah payı + %15 ek ödeme: Emekliye zam ne kadar olacak?

BASAMAKLAR OLUŞTURULACAK

Refah payını belirlemek için "prim basamakları" oluşturulması planlanıyor. Her prim basamağı için bir ek ödeme miktarı belirlenecek. İlk basamak 3 bin 600 prim gününden başlayacak. Örneğin 4 bin 700, 9 bin ve üzeri gibi prim günü gibi 3 veya dört ayrı basamak oluşturulacak. Bir emeklinin ne kadar prim ödemesi ve prim güven sayısı varsa, o kadar miktarda ek ödeme alacak.