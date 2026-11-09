Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Emekli maaşı için refah payı + %15 ek ödeme: Emekliye zam ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Emekli maaşı için refah payı + %15 ek ödeme: Emekliye zam ne kadar olacak?
Emekli zammı 2027 için sadece 2 enflasyon verisi kaldı. SSK, Bağkur emeklisine ocakta alacağı zamla beraber yeni iyileştirmeler gelmesi de bekleniyor. Emeklinin alım gücünün yükseltilmesi için refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı. Öncelikle ocakta yüzde 10 olması beklenen enflasyon zammı yapılacak. Ortalama yüzde 15 ilave ödeme ile 1.1 trilyonluk kaynak aktarılacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam sürecinin detayları…
Giriş Tarihi: 09.11.2026 06:18