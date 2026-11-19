DUL-YETİM AYLIĞI ALANLAR DA KAPSAMDA

Faruk Erdem, Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan üç önemli noktaya dikkat çekti. Bunların yaş ve prim gününe göre düzenleme yapılması, 17 milyon kişinin kapsama alınması ve çalışmanın yılbaşından önce tamamlanması olduğunu söyledi.

Erdem, 17 milyon rakamının önemini şu sözlerle anlattı:

"17 milyon rakamı çok önemli. Çünkü bizim işte 13-14 milyon emeklimiz var ama 3-4 milyon da dul ve yetim maaşı alanlar var. Demek ki onlar da dahil, bu düzenlemeye."