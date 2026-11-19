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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Emekliye 4'lü zam formülü! İkramiyeye zam da yolda: İşte masadaki rakam
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Emekliye 4'lü zam formülü! İkramiyeye zam da yolda: İşte masadaki rakam
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin maaşında yapılacak düzenleme için ilk kez tarih verdi. 17 milyonluk kesimi kapsayan yeni emekli düzenlemesi için A Haber'de konuşan SABAH gazetesi yazarı Faruk Erdem gündemdeki 4 formülü açıkladı. Dul ve yetimler maaşlarında da düzenleme olacağını işaret eden Erdem, bayram ikramiyesinde de artış olabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.11.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 14:51