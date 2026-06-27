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Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları
Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonunu azaltan sanayi tesisleri ile ticari işletmelere, yıllık enerji giderlerinin yüzde 30'u kadar nakdi hibe desteği sağlayacak. 2026 yılı için üst limiti 18 milyon TL'yi aşan EKA Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. İşte başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 27.06.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 16:27