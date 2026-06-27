Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları

2026 YILI ÜST LİMİTİ: 18 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, EKA Destek Programı kapsamında bir işletmeye verilecek destek miktarının üst sınırı 2026 yılı için 18 milyon 61 bin 775 TL olarak netleşti. Bu üst limit sabit kalmayacak; her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenerek enflasyon karşısında erimesi engellenecek.