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Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonunu azaltan sanayi tesisleri ile ticari işletmelere, yıllık enerji giderlerinin yüzde 30'u kadar nakdi hibe desteği sağlayacak. 2026 yılı için üst limiti 18 milyon TL'yi aşan EKA Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. İşte başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 27.06.2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 16:27
Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üretim maliyetlerini düşürmek, uluslararası rekabet gücünü korumak ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı.

Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları

Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı kapsamında; enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini veya karbon emisyonunu azaltmayı başaran işletmeler finansal olarak ödüllendirilecek. Belirlenen performans kriterlerini karşılayan tesislerin, başvuru yaptıkları yıldaki enerji harcamalarının yüzde 30'u nakdi hibe olarak hesaplarına aktarılacak.

Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları

2026 YILI ÜST LİMİTİ: 18 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, EKA Destek Programı kapsamında bir işletmeye verilecek destek miktarının üst sınırı 2026 yılı için 18 milyon 61 bin 775 TL olarak netleşti. Bu üst limit sabit kalmayacak; her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenerek enflasyon karşısında erimesi engellenecek.

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Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları

İşletmeler, fabrikanın ya da binanın enerji faturalarında ciddi bir rahatlama sağlayacak bu destek için başvurularını e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden tamamen dijital ortamda yapabilecek.

Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları

COP31 ÖNCELİĞİ: İLK 20 İŞLETMEYE ÖZEL BÜTÇE

Türkiye'nin küresel iklim politikasındaki en kritik dönemeçlerden biri olan COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanması, bu destek programının rotasını da değiştirdi. Normal şartlarda üç farklı kriteri (enerji yoğunluğu, spesifik tüketim, karbon azaltımı) eşit inceleyecek olan bakanlık, bu yıla özel olarak 'karbon emisyonu yoğunluğu' kriterini önceliklendirecek.

Faturanın yüzde 30’u devletten! Başvurular e-devletten başladı: İşte milyonluk hibe desteğinin şartları
  • Teknik inceleme ve doğrulama süreçlerinin ardından;
  • Karbon emisyonunu en çok azaltan 10 sanayi tesisi,
  • Ticari binalar ve hizmet sektöründe öne çıkan 10 işletme,

olmak üzere toplam 20 vizyoner firma, bütçe imkanları doğrultusunda öncelikli olarak desteklenecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI #E DEVLET