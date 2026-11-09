Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

İLK ETAPTA ANKARA'DA 2 BİN KONUT YAPILACAK

A Haber Ankara Muhabiri Oğuzhan Gültekin'in aktardığı bilgilere göre, projenin ilk etabında Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. İlk temellerin Mayıs 2027'de atılması planlanıyor.

Arazi temini için TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı gibi kuruluşlarla görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya başta olmak üzere diğer illerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu şehirlerin öncelikli olarak belirlenmesinde POLSAN tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç anketinin sonuçlarının etkili olduğu aktarıldı. Ankette polis memurlarının en çok ihtiyaç belirttiği iller arasında söz konusu şehirlerin öne çıktığı ifade edildi.

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