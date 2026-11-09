Trend Galeri Trend Ekonomi Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntıları belli oluyor. Kendi evi bulunmayan polislerin öncelikli olacağı projede İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yeni konutların yapılması hedefleniyor. Peki polisler nasıl kira öder gibi ev sahibi olacak? İşte projenin detayları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 17:03
Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

Emniyet teşkilatı mensuplarının barınma sorununa çözüm amacıyla POLSAN tarafından yeni bir toplu konut projesi hayata geçirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna duyurduğu konut projesinin ayrıntıları merak ediliyor.

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

A Haber'de Ankara Muhabiri Oğuzhan Gültekin projenin ayrıntılarını paylaştı. Gültekin ilk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edileceğini ve projenin temellerinin Mayıs 2027'de atılmasının planlandığını açıkladı.

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin daha önce duyurduğu proje kapsamında polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödemelerle ev sahibi olması amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması Ankara'da başlayacak, sonraki süreçte ise farklı şehirlerde yeni konutların inşa edilmesi planlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

İLK ETAPTA ANKARA'DA 2 BİN KONUT YAPILACAK

A Haber Ankara Muhabiri Oğuzhan Gültekin'in aktardığı bilgilere göre, projenin ilk etabında Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. İlk temellerin Mayıs 2027'de atılması planlanıyor.

Arazi temini için TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı gibi kuruluşlarla görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya başta olmak üzere diğer illerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu şehirlerin öncelikli olarak belirlenmesinde POLSAN tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç anketinin sonuçlarının etkili olduğu aktarıldı. Ankette polis memurlarının en çok ihtiyaç belirttiği iller arasında söz konusu şehirlerin öne çıktığı ifade edildi.

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! | Video

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

İSTANBUL'DAKİ LOJMAN SAYISI 5 BİNE ÇIKARILACAK

Proje kapsamında İstanbul'daki polis lojmanlarına yönelik de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Gültekin'in aktardığı bilgilere göre, kentte mevcut durumda 3 bin 350 lojman bulunuyor. Bu sayının 5 bine çıkarılması planlanıyor.

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

KONUTLARDA HANGİ POLİSLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Projenin öncelikli hedef kitlesini kendi evi bulunmayan polis memurları oluşturacak. Gültekin'in aktardığına göre, eşi çalışmayan ve eğitim çağında çocuğu bulunan polis memurları da proje kapsamında öncelikli değerlendirilecek gruplar arasında yer alacak.

Böylece konut projesinde yalnızca konut ihtiyacının değil, polis ailelerinin sosyal ve ekonomik koşullarının da dikkate alınması hedefleniyor.

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

KONUT ALANLARINDA SOSYAL DONATILAR DA YER ALACAK

POLSAN tarafından yapılan ihtiyaç anketinde polis memurlarına konut projelerinde hangi sosyal imkanları istedikleri de soruldu. Ankette öne çıkan talepler arasında güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları yer aldı.

Bu talepler doğrultusunda konut projelerinin yalnızca yaşam alanlarından oluşmaması, sosyal donatıların da bulunduğu kompleksler şeklinde planlanması gündeme geldi.

Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte konut projesinde öncelikli gruplar

POLİSLERİN ÇALIŞMA MESAİ DÜZENLERİ DE DEĞİŞECEK

Öte yandan Bakan Çiftçi, Ekim ayında yapılan yönetmelik değişikliğine dikkat çekerek teşkilat mensuplarının hem çalışma saatlerine ilişkin bir düzenleme yapılacağını hem de ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için kapsamlı çalışmaların yürütüldüğünü söylemişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #POLİS #KONUT