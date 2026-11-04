SON DAKİKA! Altın fiyatları sert yükseldi! İslam Memiş’ten ilk açıklama geldi: En kötüsü geride kaldı

Bundan sonraki süreçlerde biraz daha toparlanma görebiliriz. Yani en kötü geride kaldı. Bundan sonra biraz daha yavaş da olsun o toparlanma sürecini görebiliriz. Döviz tarafında stabil bir durum var. Hem yurt dışı piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda borsalarda pozitif bir açılış var.