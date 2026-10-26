SON DAKİKA | Emekliye 26 bin TL! Yeni emekli maaşı hesabı: İşte milyonlara maaş tablosu...
Emekli zammı 2027 için sadece 3 veri kaldı. Ekim, kasım, aralık ayları enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla yeni yılda emekli maaşı için belirlenecek zam oranları belli olacak. Şu ana kadar açıklanan TÜFE oranlarına göre SSK, Bağkur emeklisi yüzde 5,57 zam almaya hak kazandı. Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,06 olarak açıklandı. Bu tahmine göre emekli maaşlarına yapılacak zam hesabı da değişti. Bu durumda en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Memurlar yeni yılda yüzde kaç zam alacak? İşte maaş tablosu…
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:26