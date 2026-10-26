SON DAKİKA | Emekliye 26 bin TL! Yeni emekli maaşı hesabı: İşte milyonlara maaş tablosu...

Milyonların emekli zammı için gözler son üç aylık enflasyon verisinde. Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım'da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1.78, ağustosta yüzde 1.84 ve eylülde yüzde 1.84 oldu. Böylece temmuz- eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5.57 olarak hesaplandı. Ocak zammı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Yeni hesaplara göre en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Memur zammı için yeni hesap ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak? İşte yeni tablo…