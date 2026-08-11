SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Amerika ve İran savaşının tamamen ortadan kalkması lazım. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları önemli. Çünkü Fed'in faiz artırımı olacak mı olmayacak mı? Bunun ipuçlarına piyasalar alacak. Ama şunu söyleyebiliriz ki yıl sonuna kadar yine altın tarafında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yine ocak ayında gördüğümüz 8.000 TL seviyesi üzerindeki rakamları yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyoruz. Yine sabırlı olanın kazanacağı bir trend geçiriyoruz