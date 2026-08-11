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SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı kazançla kapatmasının ardından pazartesi gününe yükselişle başladı. Çinli alıcılar sayesinde ons tarafı yükselişe geçerken gram altın rekor tazeledi. 12 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri fiyatları etkileyecek. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat edilmesi gereken seviyeleri açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 12:50
SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Altın fiyatları, yeniden yükselişe geçmesinin ardından kar satışları ile dengelendi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere göre bir grafik çizen altın için hangi seviyeler takip edilmeli. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili değerlendirmelerini anlattı.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

ALTIN 2 AYIN ZİRVESİ

Altın, salı günü kar satışları ile ons başına 4.400 doların altına geriledi. Altın bir önceki günde elde ettiği kazanımları kaybetti. Günün ilerleyen saatlerinde Çinli alıcıların piyasalardaki oynaklıktan korunma amacıyla altın alımı gerçekleştirmesi sonrası değerli metal toparlanarak 2 ayın zirvesine çıktı.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı | Video

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi piyasalarda tüm fiyatlanmaları etkileyecek. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

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SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

İslam Memiş, A Haber ekranlarında konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketin bir haftadır devam ettiğini gözlemliyoruz ama tamamen bir yükselişlerinden bahsedemeyiz. Tepki yükselişinden bahsedebiliriz" dedi.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Memiş açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

GRAM REKOR TAZELEDİ

Küresel piyasaların gözü kulağı yarın saat 15.30'da Amerika'da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Bir haftalık yükseliş olduğu için oradan kar satışı gelme ihtimali de kuvvetli. O yüzden dikkat etmekte fayda var.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Yine teknik olarak takip ettiğimiz bantları da var. Kritik direnç seviyesi vardı ons altın tarafında 4.400 dolar seviyesi. Eğer yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 4.500 dolar direnci vardı. Sabah 4432 dolar seviyesini test eden onsun şu anda 4.363 dolar seviyesinde yine güç duruşunu korumaya devam ediyor.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Burada 4150 dolar seviyesini yine destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda 4.500 dolar direnç seviyesi var. Gram altın yine ons altından destek alarak yeni bir rekor tazeledi. Haftalık bazda 6.798 lira seviyesine kadar yükselen gram altın TL fiyatı şu an Kapalı Çarşı piyasasında 6.678 TL seviyesinde. Burada da yine ons altını takip eden bir trend olduğunu gözlemliyoruz.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DEVAM ETTİ

Yine petrol fiyatları yüksek. Hürmüz boğazı ile alakalı belirsizlikler devam ediyor. O yüzden brent petrolü var fiyatı bugün %2,5 civarında tekrar yükseldi. 89 dolar seviyesinde petrol fiyatları aşırı bir şekilde yükselmesine rağmen altın fiyatlarının bu kadar hızlı toparlanması merkez bankalarının talebinin devam ettiğini işaret ediyor.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Haziran ayı için en kötü geride kaldı diyebiliriz. Artık bundan sonra yavaş da olsa yukarı yönlü hareketler beklemeye devam edeceğiz. Kısa vadede 4150 dolar aralığını takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 6.500 7.000 L aralığını yine takip etmeye devam edeceğiz.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

ALTINDA BEKLENTİ 8 BİN TL

Konu başlığımız Amerika İran gerilimi. Buradaki açıklamalar, petrol fiyatlarının seyri, Amerikan tahvil faizlerindeki artışlar yine dikkat çekici. Burayı takip etmekte fayda var. Ama şöyle görmek daha mantıklı geliyor. Yani Amerika ve İran savaşı bitmeden piyasalarda yeni bir rahatlama, altın tarafında, gümüş tarafında yeni bir yükseliş beklentisine girmemek lazım.

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Amerika ve İran savaşının tamamen ortadan kalkması lazım. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları önemli. Çünkü Fed'in faiz artırımı olacak mı olmayacak mı? Bunun ipuçlarına piyasalar alacak. Ama şunu söyleyebiliriz ki yıl sonuna kadar yine altın tarafında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yine ocak ayında gördüğümüz 8.000 TL seviyesi üzerindeki rakamları yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyoruz. Yine sabırlı olanın kazanacağı bir trend geçiriyoruz

SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı

Yine ocak ayında gördüğümüz 8.000 TL seviyesi üzerindeki rakamları yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyoruz. Yine sabırlı olanın kazanacağı bir trend geçiriyoruz

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN #ALTIN FİYATLARI