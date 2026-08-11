SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı
Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı kazançla kapatmasının ardından pazartesi gününe yükselişle başladı. Çinli alıcılar sayesinde ons tarafı yükselişe geçerken gram altın rekor tazeledi. 12 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri fiyatları etkileyecek. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat edilmesi gereken seviyeleri açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 12:50