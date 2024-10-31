SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu
Son dakika haberi...Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Jeopolitik riskler ve artan belirsizlikler altına olan talebi artırıyor. Merkez bankalarının faiz politikalarına istinaden verdiği faiz indirimi sinyalleri, ABD seçimlerinin ortaya çıkardığı belirsizlikler başta ons altın olmak üzere altın piyasası açısından hareketliliği artırdı. Altın hangi seviyelerde alım fırsatı verir? Ons ve gram altın için yıl sonu öngörüleri nedir? Ons altın, gram altın yatırımcıları neye dikkat etmeli? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr'ye açıkladı. Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, ons ve gram altın için yıl sonu rakamlarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:12