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SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu

Son dakika haberi...Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Jeopolitik riskler ve artan belirsizlikler altına olan talebi artırıyor. Merkez bankalarının faiz politikalarına istinaden verdiği faiz indirimi sinyalleri, ABD seçimlerinin ortaya çıkardığı belirsizlikler başta ons altın olmak üzere altın piyasası açısından hareketliliği artırdı. Altın hangi seviyelerde alım fırsatı verir? Ons ve gram altın için yıl sonu öngörüleri nedir? Ons altın, gram altın yatırımcıları neye dikkat etmeli? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr'ye açıkladı. Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, ons ve gram altın için yıl sonu rakamlarını açıkladı.

BUKET OLGUN BUKET OLGUN
Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:12
SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu

Son dakika haberleri...Altın fiyatları cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD seçimlerinin yakınlaşması yaşanan belirsizlikler, küresel ekonomiye dair endişeler, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ons ve gram altın tarafında hareketliliği artıyor. Peki altın alım fırsatı verecek mi? Altın fiyatları için yıl sonu öngörüleri ne?

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORLARI TEST EDİYOR

Küreselde yaşanan olaylar altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerden etkilenen ons altın, gram altın yaşanan gelişmelere cevap vererek hareketliliğini artırıyor. Rekorların yaşandığı ons altın tarafında ise ABD seçimlerinin oluşturduğu belirsizlikler Ons'u fiyatlıyor. Küreselde "Kusursuz Fırtına" adında ABD merkezli yeni bir ekonomik kriz beklediğini vurgulayan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve altın fiyatları için merak edilen soruları cevapladı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu

ALTIN PEŞ PEŞE REKORLAR KIRIYOR. GENEL TREND YUKARI YÖNDE ANCAK ALTINDA ARA ARA ALIM FIRSATLARI DA GÖRÜYORUZ. SİZCE HANGİ SEVİYELER ALIM İÇİN İYİ BİR FIRSATTIR?

Altın, altın çağını yaşayacak 2024 yılında. Nihayetinde bu yükselişler sürpriz değil. Ama son 1,5-2 aylık trende baktığımız zaman. Fed'in faiz kararından sonra hiç dinlenmeden gitti. Yani 2580 dolar seviyesinden başladı 2780 dolar seviyesine kadar gitti. Burada zaman zaman teknik olarak bir düzeltme şart. Bu düzeltmeyi yapması için de en azından bir 2600 dolar denemesi yapması lazım. Dolayısıyla 3050 direnci var. Muhtemelen ABD seçimlerinden sonra bir kar satışı verir. Beklentim o yönde.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu

ONS VE GRAM ALTIN YENİ REKORLARINI KIRDI. YIL SONUNDA HANGİ SEVİYELERE ULAŞMASINI BEKLİYORSUNUZ?

Benim 2024 yılı için şöyle bir öngörüm vardı. 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarına, 2600-3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri ve küresel ekonomiye dair belirsizlikleri fiyatlayacağını tahmin ediyorum. Aynı öngörüm devam ediyor. Yukarıda 3000-3050 direnci var altın tarafında. Daha üzerini gösterirler mi? Bence baskılayabilirler kısa vadede. Yani şöyle bir kaç ay baskılayabilirler.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu

Kısa vadede gram altın yatırımcısı ons altını takip etmelidir. Ons altında ben bir düzeltme beklediğim için haliyle gram altın tarafında da sürpriz değil geri çekilmeler. Ama uzun vadede bakmak lazım yatırım araçlarına. Uzun vadede beklentim 2025 yılına ilişkin ons altın tarafında 3500 dolar gram altın tarafında ise 4000-4500 TL aralığında bir fiyat bekliyorum 2025 yılı sonuna kadar. Ons altın yatırımcısı ABD seçimlerine odaklanması lazım. ABD'deki seçimler belirsizliğini koruyor. Nasıl bir seçim sonucu olacak?

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