SON DAKİKA: Altın fiyatları rekorunu tazeledi! Gram altın için alım seviyeleri neler? İslam Memiş’ten FLAŞ altın yorumu

ALTIN PEŞ PEŞE REKORLAR KIRIYOR. GENEL TREND YUKARI YÖNDE ANCAK ALTINDA ARA ARA ALIM FIRSATLARI DA GÖRÜYORUZ. SİZCE HANGİ SEVİYELER ALIM İÇİN İYİ BİR FIRSATTIR?

Altın, altın çağını yaşayacak 2024 yılında. Nihayetinde bu yükselişler sürpriz değil. Ama son 1,5-2 aylık trende baktığımız zaman. Fed'in faiz kararından sonra hiç dinlenmeden gitti. Yani 2580 dolar seviyesinden başladı 2780 dolar seviyesine kadar gitti. Burada zaman zaman teknik olarak bir düzeltme şart. Bu düzeltmeyi yapması için de en azından bir 2600 dolar denemesi yapması lazım. Dolayısıyla 3050 direnci var. Muhtemelen ABD seçimlerinden sonra bir kar satışı verir. Beklentim o yönde.