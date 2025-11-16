Trend
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'ya AKM'de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Abacı, bugün sevenleri tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen veda töreniyle anılıyor.
Giriş Tarihi: 16.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:09