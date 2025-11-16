Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

"ANNEANNELERİN EN İYİSİ, EN GÜZELİYDİ"

Veda Töreninde konuşan torunu Sera Anderson, gözyaşlarını tutmakta zorluk çekerek şunları söyledi: "Hepinizin anneanneme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle ben de Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O Türkiye'nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giymemi söyler, birlikte annem yeter deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımla yakından ilgilenirdi. Hatta, onların da anneannesiydi. Maçlarımıza gelir, bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çok sevildi. Muazzez Abacı anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. İsmi hep dillere, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak, bunu biliyorum. Canım anneannem seni ben çok seviyorum ve çok özleyeceğim."