Trend Galeri Trend Magazin Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'ya AKM'de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'ya AKM'de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Abacı, bugün sevenleri tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen veda töreniyle anılıyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:09
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Bir dönem sesiyle milyonları duygulandıran usta sanatçı Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini üzmüştü.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

YAŞAMA GÖZLERİNİ YUMDU

Tedavisi hastanede devam eden Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

"GÜZEL KALBİYLE DAİMA HATIRLANACAK"

Usta sanatçının vefat haberini menajeri, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak. Taner Budak" sözleriyle duyurmuştu.

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti!

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

VEDA TÖRENİYLE ANILIYOR

Doğum gününde hayatını kaybeden Muazzez Abacı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de düzenlenen veda töreniyle anılıyor.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

"ANNEANNELERİN EN İYİSİ, EN GÜZELİYDİ"
Veda Töreninde konuşan torunu Sera Anderson, gözyaşlarını tutmakta zorluk çekerek şunları söyledi: "Hepinizin anneanneme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle ben de Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O Türkiye'nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giymemi söyler, birlikte annem yeter deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımla yakından ilgilenirdi. Hatta, onların da anneannesiydi. Maçlarımıza gelir, bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çok sevildi. Muazzez Abacı anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. İsmi hep dillere, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak, bunu biliyorum. Canım anneannem seni ben çok seviyorum ve çok özleyeceğim."

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

"ADINI ONURLA TAŞIYACAĞIM"

Adını Muazzez Abacı'dan alan Muazzez Ersoy, Abacı'nın veda töreninde konuştu. "Adını, gururla, onurla, mutlulukla taşıyacağım. Ben de gözümü yumana kadar gururla taşıyacağım bir isim" diyerek, Muazzez Abacı ile son anısını ise şöyle anlattı: "En son Ankara'da birlikte sahne almıştık. Hiç unutmuyorum. O bana güzel bir anı oldu. İyi ki de o sahneyi beraber almışız. O anıyı her zaman saklayacağım.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

"YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR SANATÇIYDI"

Ersoy aynı zamanda gözyaşları içinde şunları söyledi: "Bugün merhaba demek çok zor gerçekten. Onu kelimelerle tarif etmek ne kadar ifade edilebilir bilemiyorum dostlar. O, efsane bir ses, efsane bir yorum ve yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Büyük bir duayendi. Onu her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bize sevdirdiği güzel eserleriyle yaşatmaya gayret edeceğiz. Ve de onun güzel sesinden sevdiğim Türk müziğine, onun adını onurla taşıyarak devam edeceğim. Mekanı cennet olsun. Nurlar ve güzellikler içinde uyusun inşallah."

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

"GİTMİYOR GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN"

Veda törenine katılan bir diğer isim ise Emel Sayın oldu. Ünlü isim Muazzez Abacı için, "Çok üzgünüm gerçekten. Mekanı cennet olsun. İnsan söyleyecek şey bulamıyor. En son birlikte konserler yapmıştık. Hatta bana demişti ki, böyle daldı bir ara, oturuyorduk kuliste, 'Emel, niye ben kendimi Amerika'da daha huzurlu hissediyorum?' ben de gülmüştüm, 'Muazzez, orada evlatların var çünkü. Kızın, torunun, onların yanındasın. Bu çok doğal' demiştim. O yine böyle dalmış düşünüyordu. Bu gitmiyor gözümün önünden. Böyle bir ruh hali içindeydi. Çok iyi insandı Muazzez, çok doğal bir insandı. O doğallığıyla bizi bazen umulmadık şekilde güldürürdü biliyor musunuz" dedi.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Muazzez Abacı'nın veda törenine katılan isimler arasında Orhan Gencebay da vardı. Ünlü isim Muazzez Ersoy için, "Türk musikisine en üst düzeyde hizmet etmiş, son derece büyük bir yorumcuydu. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok sevdiğim bir insandı. Beraber de çalıştık yıllar yılı. Benim de emeğim geçtiyse helali hoş olsun. Beraber zevkle çalıştık. Çok güzel çalışmalar yaptık. Allah gani gani rahmet etlesin" dedi. Törene aynı zamanda İstanbul Valisi Davut Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Muazez Abacı'nın cenazesi, veda töreninden sonra yarın da Ankara'ya götürülecek. Abacı, 17 Kasım Pazartesi günü Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda henüz 1,5 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedilecek.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Ünlü şarkıcının haberi sonrası sanat camiası da yasa boğuldu. İşte ünlü isimlerin duygulandıran taziye mesajları…

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN TAZİYE MESAJLARI...

Esra Erol, "Nasıl bir gün... Muazzez Abacı'yı kaybetmişiz"

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Ata Demirer, Çok üzgünüm, çağlayan gibi bir ses, muhteşem bir repertuvar, dev bir sanatçı...
Marşandiz Stüdyosu'nda 'Atacım benim şarkımı okumuşsun' deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi.
Nur içinde yatın Muazzez hanım Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin Allah rahmet eylesin."

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Demet Akalın, "Kendisini tanımak, kadrosunda olmak, o saçlarını kestirme bir daha diyerek beni uyarmıştı ilk İzmir gazino dönemimde. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun"

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Pınar Altuğ Atacan

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Deniz Seki, "Çok üzüldüm.. Büyük bir sesi büyük bir ismi kaybettik Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Güle güle MUAZZEZ ABACI #muazzezabacı"

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

"BİR EFSANE GEÇTİ HAYATIMIZDAN"

Ebru Gündeş, "Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!"

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Ayşegül Aldinç, Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı'nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.🙏🏼🥀"

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Seda Sayan, "Büyük Ustayı kaybettik Allah rahmet eylesin 🙏 #muazzezabacı Mekanın cennet olsun"

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya AKM’de veda töreni: Dostları yalnız bırakmadı! 78 yaşında hayatını kaybetmişti...

Emel Sayın, "Ah Muazzez'im… Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki! Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."