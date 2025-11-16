Dostları, Muazzez Ersoy'u anlattı | Video 16.11.2025 | 14:25 ABD’de hayatını kaybeden sanatçı Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenleniyor. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu, hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı." dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Usta Sanatçı Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti. Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılardan Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın ve Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı ve çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.

"SAYIN MUAZZEZ ABACI ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI"

Törende basın mensuplarına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok kıymetli bir sanatçımızı hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sayın Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu, hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı. Mekanı cennet olsun, ailesi olmak üzere tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

"KENDİSİNİ HALKIMIZA TANITMA FIRSATI DA BANA NAİL OLDU"

Törene katılan sanatçılar arasında yer alan sanatçı Orhan Gencebay "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez Hanım halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şuan da duyguluyum da, Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim insan ve Türk musikisine hizmet etmiş, kolay kolay kendini beğenmeyen, sürekli dinleyen bir insandı. Tüm sevenlerine ve ailesine büyük sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu.

"ONUN SESİYLE TÜRK SANAT MÜZİĞİNE YÖNELDİM, İLGİM ARTTI"

Öte yandan törene katılan sanatçı Selami Şahin, "Her şey boş, üzülmemek elde değil, onun yeri dolmaz, kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik biz. Üzüldüm, üzülmek gözyaşı ölüyü yakarmış, hayratını yapacaksın, Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun, söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez Hanım benden 1 yıl küçük." dedi.

Ayrıca sanatçı Muazzez Ersoy ise, "Hepimizin başı sağ olsun, onun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Türk Sanat Müziğini, onun güzel sesiyle sevdim, onun sesiyle Türk Sanat Müziğine yöneldim, ilgim arttı. O çok efsane bir sanatçıydı, inanılmaz bir sesti. Berrak bir ses, bülbül gibi şakıyan. Gökyüzünden bir yıldız daha kaydı. Allah tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. Cennet mekanı olsun. Hastane sürecinde Amerika'da ailesinin yanında olduğu için görüşme fırsatımız olmadı." diye konuştu.

Abacı'nın cenaze namazının ise, 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacağı, daha sonra da, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.