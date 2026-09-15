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90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:07
90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!

GÜÇLÜ, CESUR VE MÜCADELECİ: LEYLA BREGER
Beyza Gümülcine, dizide güçlü, mücadeleci ve duygularının arkasında duran Leyla karakterine hayat verecek.

90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!

Almanya'da kendi ayakları üzerinde duran yarı Türk - yarı Alman Leyla, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen, sevdiklerine bağlı ve fedakar bir kadın olarak dikkat çekecek.

90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!

ALMANYA'DAN 90'LARIN ADANA'SINA UZANAN BÜYÜK AŞK
Leyla'nın Kenan Kozan'la yollarının kesişmesi, ikisinin de hayatında unutulmaz izler bırakacak büyük bir aşkın başlangıcı olacak.

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90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!

Almanya'da başlayan ve 90'ların Adana'sına uzanan bu büyük aşk; Leyla'nın cesur ve mücadeleci, Kenan'ın ise güçlü ve sahiplenen karakteriyle dönemin ruhunu ve Adana'nın sıcak atmosferini bir araya getirecek.

90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!

Leyla ve Kenan, birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılıkla yeni sezonun dikkat çeken çiftlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#TİMUR SAVCI #ATV