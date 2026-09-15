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90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!
90’ların Adana’sında büyük bir aşk! Beyza Gümülcine, Leyla Breger karakteriyle İzleyici karşısına çıkıyor!
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:07