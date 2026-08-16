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Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: "Baba oğul çıkarız..."

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, aile hayatı ve sempatik paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerine neşeli anlar yaşattı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 15:55
Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Başarılı müzik kariyeriyle tanınan Alişan, 2018 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu Buse Varol ile mutlu bir yuva kurdu.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Sanat dünyasının gözde çifti, sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla da takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

2019'da oğulları Burak ve 2021'de kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle anne-baba olma sevincini tadan ünlü çift, örnek gösterilen uyumlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

OĞLUYLA EVDE MİNİ KONSER VERDİ

Ailesine olan düşkünlüğü ve çocuklarıyla geçirdiği kaliteli vakitlerle sık sık takdir toplayan ünlü şarkıcı, son olarak oğlu Burak ile evinin oturma odasında adeta mini bir konser verdi.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Baba-oğul, evde buldukları müzik aletlerinin başına geçerek keyifli bir ikili oldu. Alişan eline zurnayı alıp performans sergilerken, minik Burak ise boynuna astığı davulla babasına ritim tutarak eşlik etti.

Alişan'dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: "Baba oğul çıkarız..." | Video

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

"BABA OĞUL ÇIKARIZ"

İkilinin ev hallerini ve neşeli performansını cep telefonuyla kayda alan ünlü sanatçı, paylaşımına eklediği esprili notla da takipçilerini güldürdü. Karelerin üzerine, "Ramazan'a şurada ne kaldı.. Öğreniriz o zamana kadar baba oğul çıkarız sahura" ifadesini düşen Alişan, sahur geleneğine şimdiden hazırlık yapmaya başladıklarını mizahi bir dille aktardı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılan kareler, takipçilerinden ve sevenlerinden adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Baba-oğulun bu sempatik ve doğal halleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni toplarken, Alişan'ın paylaşımı günün en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yerini aldı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

SAHNEDE ELİZ VE BURAK RÜZGARI ESMİŞTİ

Başarılı kariyerine de devam eden Alişan, son konserinde çocukları Burak ve Eliz'i sahneye davet etmişti. Sahnede babalarının yanında yer alan minikler mikrofonu eline alarak şarkıya eşlik etmeye başlamıştı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Babasının sevilen parçalarını büyük bir coşkuyla söyleyen minik Eliz'in sempatik tavırları ve sahne rahatlığı izleyenlerden büyük alkış toplamıştı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Oğlu Burak'ın da kardeşine ve babasına eşlik ettiği o anlar konsere damga vurmuştu.

Minik Eliz babasının izinde! Alişan'ın kızı ve oğlu sahnede mikrofon başına geçti | Video

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

ÇOCUKLARI İÇİN KARARINI VERDİ: "BİRİ POPÇU, DİĞERİ..."

Konserine ilk kez çocukları Burak ve Eliz'le geldiğini söyleyen Alişan, "Babalarını sahnede izlesinler istedim" demişti.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Çocuklarının ilgi alanlarından da bahseden Alişan, "Burak futbola yakın, Eliz'de sahne ışığı var. Birini topçu, birini popçu yapacağız" sözleriyle espri yapmıştı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

AİLECE TATİLE GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na (Chios) giden Alişan, kızı Eliz'i omzuna alarak tarihi Pyrgi köyünün sokaklarını turlamıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ünlü sanatçı, çocukluğuna dair duygusal bir anısını da paylaşmıştı.

Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...' | Video

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

"ŞİMDİ BENİM ÇOCUĞUM OLDU, BEN TAŞIYORUM"

Kızıyla sohbet ederken geçmişe giden Alişan, "Beni de babam ben küçükken taşıyordu sırtında. O zaman ben diyordum 'çabuk taşı' diye. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Sokakları gezerken mimariyi Çeşme ve Alaçatı'ya benzeten ünlü şarkıcı, küçük Eliz'in "Otele gitmek istiyorum" sözleri üzerine gülümseyerek kızını öpücüklere boğmuştu. Kızının elindeki böcek ısırığını da öperek teselli eden Alişan, kızı ile arasındaki bu sevimli diyaloglarıyla takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

"EŞİNE İTAAT EDECEKSİN"

Öte yandan yıllar içinde evliliğe bakışı değişen Alişan, geçiğimiz gün Buse Varol ile kurduğu mutlu yuvanın sırrını anlattı. Ünlü şarkıcının eşler arasındaki uyuma dair yaptığı açıklama gündem oldu.

Geçmişte evliliğe dair katı kuralları olduğunu anlatan ve Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, zamanla fikirlerinin değiştiğini belirterek mutluluğun sırrını "Eşine itaat edeceksin" sözleriyle özetledi.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: Baba oğul çıkarız...

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti: