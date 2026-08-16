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Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: 'Baba oğul çıkarız...'
Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: "Baba oğul çıkarız..."
Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, aile hayatı ve sempatik paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerine neşeli anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 15:55