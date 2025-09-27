Trend
Galeri
Trend Magazin
Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi
Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi
Yalova'daki evinin camından düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden Arabeskin efsane sesi ünlü şarkıcı Güllü, son yolculuğuna uğurlanıyor. Annesini son yolculuğuna uğurlayan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek haykırdı.
Giriş Tarihi: 27.09.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:33