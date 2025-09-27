Trend Galeri Trend Magazin Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Yalova'daki evinin camından düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden Arabeskin efsane sesi ünlü şarkıcı Güllü, son yolculuğuna uğurlanıyor. Annesini son yolculuğuna uğurlayan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek haykırdı.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:33
Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Sanat camiası yasta...Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'den kahreden haber geldi. Ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi
52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.
Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Güllü'nün oğlu, ''Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. '' diye başladı sözlerine.

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ortaya çıkarken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Şarkıcı Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği balkon görüntülendi | Video

EĞLENDİĞİ SIRADA DÜŞTÜ, TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

Gül Tut'un 6'ncı kattaki evinin terasından düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

KIZI GASİLHANE ÖNÜNDE FENALAŞTI

Güllü'nün cenazesi Yalova'dan İstanbul'a getirildi. Kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yavuz, gasilhane önünde fenalaştı. Tuyan Ülkem annesini gördükten sonra baygınlık geçirdi, ambulansla müdahale edildi.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi
"ANNEM GİTTİ BABA"
Ardından annesini son yolculuğuna uğurlayan Tuyan babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek haykırdı.
Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Şarkıcının cenazesi bugün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

KASIMPAŞA'DAN SAHNELERE UZANAN BİR ŞÖHRET

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermediği için okuluna döndü. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Arabeskin efsane sesi Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi

2000 yılında boşandıktan sonra müziğe ve sahne hayatına geri dönen sanatçı, hem albümleriyle hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmişti.