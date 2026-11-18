Ocak ayında katıldığı bir etkinlikte parmağındaki yüzüğü göstererek yeniden nikah masasına oturacağının müjdesini veren 58 yaşındaki popçu, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarının merakla beklediği o müstakbel eşin kim olduğu ve ne iş yaptığı ise nihayet öğrenildi.