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Baba-kızın o videosu güldürdü! Rafet El Roman'ın 'Kulaklıklarım nerede?' sorusuna şaşırtan cevap...
Baba-kızın o videosu güldürdü! Rafet El Roman'ın "Kulaklıklarım nerede?" sorusuna şaşırtan cevap...
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızı Şevval El Roman, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte paylaştığı eğlenceli videoyla dikkat çekti. İşte babasının "Kızım benim kulaklıklarım nerede?" sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Şevval El Roman'ın o anları!
Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 10:18