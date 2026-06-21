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Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, Babalar Günü'nde kızı Karya ile eğlenceli ve samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Kızı için kamera karşısına geçip ezber bozan bir sürprize imza atan ünlü oyuncunun o yüzleri gülümseten halleri sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 14:41
Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile nikah masasına oturan ve magazin dünyasının en parmakla gösterilen neşeli çiftlerinden biri olan Ceyhun Fersoy, mutlu evliliğini gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamaya devam ediyor.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Sosyal medyada sık sık eğlenceli videolarıyla adlarından söz ettiren ikili, bu kez kızları Karya ile olan Babalar Günü neşesiyle gündeme geldi.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

KIZI KARYA İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ!

Ceyhun Fersoy, kızı Karya'ya unutulmaz bir Babalar Günü jesti yaptı. Kızı Karya'nın gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyen ünlü oyuncu, izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm bıraktı.

Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

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Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Videoda Karya'nın yüzü görünmese de ünlü oyuncunun şarkı söylerken etrafa saçtığı o baba neşesi ve samimi halleri takipçilerinden tam not aldı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

NESLİHAN ATAGÜL'DEN DE SAMİMİ AİLE KARESİ GELDİ

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Selma Konak'ın yayınladığı videoda, çiftin en küçük kızının babası için "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

Volkan Konak'ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..."

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Selma Konak yayınladığı videoya, "Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun"

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

İDO TATLISES İSE BABALAR GÜNÜ'NDE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

İdo paylaştığı kareye, "Babalar günümüz kutlu olsun Babam" notunu düştü.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Usta sanatçı, babası Ahmet Sayın'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Yayınladığı fotoğrafa eklediği mesajla yüreklere dokunan Sayın, "Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT DE ANLAMLI BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından aile bağlarını gözler önüne seren çok özel bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun ailedeki üç kuşağı bir araya getiren paylaşımı kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Fotoğrafta hayat arkadaşı Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar'ın eşi Ender Alkoçlar ve torunlarının eşleri bir arada yer aldı. Hülya Koçyiğit, ailedeki tüm babaları birleştiren bu karenin altına şu duygu yüklü notu düştü:

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

"İYİ Kİ HAYATIMDASINIZ..."

"Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." Usta oyuncunun bu içten tebriği ve aile karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

BİR BAŞKA DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI DA PINAR ALTUĞ'DAN...

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.