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Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...
Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...
Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, Babalar Günü'nde kızı Karya ile eğlenceli ve samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Kızı için kamera karşısına geçip ezber bozan bir sürprize imza atan ünlü oyuncunun o yüzleri gülümseten halleri sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 14:41