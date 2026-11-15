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"Babalarının izindeler!" Alişan'ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Ünlü şarkıcı Alişan, çocuklarıyla birlikte spor yaptığı eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı; miniklerin babalarına eşlik ettiği neşeli kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 15:29
Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Alişan ile Buse Varol'un yolları, "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde kesişti. Set arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi.

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten çift, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına almış, 2021'de ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Evini spor salonuna çeviren ünlü isim, bu kez spor rutinine çocuklarını da dahil etti.

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Paylaşılan eğlenceli karelerde, çocukların babalarıyla birlikte spor aletlerinde keyifli vakit geçirdikleri görüldü.

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Ev halini ve çocuklarıyla olan neşeli diyaloglarını takipçilerinin beğenisine sunan Alişan'ın bu samimi paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu.

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

ALİŞAN OĞLUYLA YAPTIĞI FUTBOL SOHBETİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan, kendisi gibi sarı-lacivertli renklere gönül veren 7 yaşındaki oğlu Burak'ın henüz şampiyonluk sevinci yaşayamamasını esprili bir dille gözler önüne sermişti.

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Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla minik oğlunun bugüne kadar bolca teknik direktör ve başkan eskittiğini belirten ünlü türkücü, içinde bulunduğu duruma sitem ederken kahkaha atmıştı.

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Babalarının izindeler! Alişan’ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA