"Babalarının izindeler!" Alişan'ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

ALİŞAN OĞLUYLA YAPTIĞI FUTBOL SOHBETİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan, kendisi gibi sarı-lacivertli renklere gönül veren 7 yaşındaki oğlu Burak'ın henüz şampiyonluk sevinci yaşayamamasını esprili bir dille gözler önüne sermişti.

Alişan ile 7 yaşındaki oğlu Burak'ın sohbeti gülümsetti: "Talihsiz oğlum" | Video