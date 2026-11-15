"Babalarının izindeler!" Alişan'ın çocuklarıyla spor yaptığı o neşeli kareler rekor kırdı

Alişan ile Buse Varol'un yolları, 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde kesişti. Set arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Mutluluklarını her geçen yıl büyüten çift, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına almış, 2021'de ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle ailelerini dört kişiye çıkarmıştı. Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Buse Varol'un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın'ın yanıtı olay oldu: 'Eyvah...' Evini spor salonuna çeviren ünlü isim, bu kez spor rutinine çocuklarını da dahil etti. Paylaşılan eğlenceli karelerde, çocukların babalarıyla birlikte spor aletlerinde keyifli vakit geçirdikleri görüldü. Ev halini ve çocuklarıyla olan neşeli diyaloglarını takipçilerinin beğenisine sunan Alişan'ın bu samimi paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu. ALİŞAN OĞLUYLA YAPTIĞI FUTBOL SOHBETİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ Öte yandan geçtiğimiz haftalarda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan, kendisi gibi sarı-lacivertli renklere gönül veren 7 yaşındaki oğlu Burak'ın henüz şampiyonluk sevinci yaşayamamasını esprili bir dille gözler önüne sermişti. Alişan ile 7 yaşındaki oğlu Burak'ın sohbeti gülümsetti: 'Talihsiz oğlum' | Video Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla minik oğlunun bugüne kadar bolca teknik direktör ve başkan eskittiğini belirten ünlü türkücü, içinde bulunduğu duruma sitem ederken kahkaha atmıştı. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları... BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA EDA EROL'UN OĞLU BARAN SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ'UN KIZI JAN ASYA ACUN ILICALI'NIN KIZLARI KIVANÇ TATLITUĞ'UN OĞLU KURT EFE HÜLYA AVŞAR'IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNEM KOBAL'IN KIZLARI LALİN VE LEYLA DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY'IN ÇOCUKLARI ÖMER VE İREM YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES'İN İKİZLERİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN İKİZ KIZLARI TOPRAK VE MAYA PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN KIZLARI ALİN VE LİNA ASLI ENVER'İN KIZI ELAY EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN TAN EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU ÜN EMRAH'IN ÇOCUKLARI ELYESA VE ELEYSA TAMER KARADAĞLI'NIN KIZI ZEYNO KARADAĞLI SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA URAL VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM BENNU YILDIRIMLAR İLE BÜLENT EMİN YARAR'IN KIZI ADA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZI NAZLI FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞULLARI KARAN VE KEREM ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI KUZEY VE UZAY ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN ENGİN SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞLU EGE YÜCEL SUNGUR BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA COŞKUN SABAH'IN KIZLARI ROZA VE HELEN SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA NUR FETTAHOĞLU'NUN KIZI ELİSA YILDIZ KENTER'İN KIZI LEYLA KENTER