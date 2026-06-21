Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada: "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter"

"EN GÜZEL YANIN KALBİN..."

Yakında üçüncü bebeklerini kucağına alacak olan ünlü çiftin aile pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Özlem Ada Şahin, eşinin Babalar Günü'nü şu duygusal notla kutladı:

"Senin en güzel yanın kalbin… İnsanlara, çocuklara, sevdiklerine gösterdiğin o merhamet ve iyilik hali hiç değişmedi. Belki de bu yüzden çocuklarımız sana bu kadar hayran, bu kadar bağlı. Sen bunu her gün bize hissettiriyorsun.