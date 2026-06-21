Trend Galeri Trend Magazin Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter"

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter"

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Elif Ada, Babalar Günü'nde arşivini açtı. Ünlü sanatçının "Altın ufağım" diye hitap ettiği Elif Ada'nın, babasıyla olan bebeklik görüntülerini paylaştığı o duygusal mesaj kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 17:32
Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Gerek müzik kariyeri gerekse özel hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, bu kez en küçük kızının nostaljik sürpriziyle gündeme geldi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada, Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı son derece samimi ve sevgi dolu bir paylaşımla kutladı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Şimdilerde kocaman bir genç kız olan Elif Ada, bu özel gün için adeta zamanı geriye sardı ve takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Babası İbrahim Tatlıses ile olan henüz küçücük bir bebek olduğu dönemlere ait nostaljik bir videoyu gün yüzüne çıkaran Elif Ada, paylaşımının altına eklediği notla herkesin içini ısıttı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

"MEYVESİ OLMASA DA GÖLGESİ YETER"

Babasının kendisine "Altın ufağım" diye hitap ettiği Elif Ada, gönderisinde bir babanın evladı için ne anlama geldiğini şu derin ve anlamlı sözlerle ifade etti:

"Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. İyi ki varsın babam"

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Baba çınar gibidir..."

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Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

BAKIN KİMLER BABALAR GÜNÜNÜ NASIL KUTLAMIŞ!

BERKAY ŞAHİN

Üçüncü kez kız babası olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'e, eşi Özlem Ada Şahin'den kalpleri ısıtan bir Babalar Günü jesti geldi.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Sosyal medya hesabından kızlarının babalarıyla olan sevgi dolu neşeli karelerini ardı ardına paylaşan Özlem Ada Şahin, eşine olan aşkını ve hayranlığını dile getirdi.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

"EN GÜZEL YANIN KALBİN..."

Yakında üçüncü bebeklerini kucağına alacak olan ünlü çiftin aile pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Özlem Ada Şahin, eşinin Babalar Günü'nü şu duygusal notla kutladı:

"Senin en güzel yanın kalbin… İnsanlara, çocuklara, sevdiklerine gösterdiğin o merhamet ve iyilik hali hiç değişmedi. Belki de bu yüzden çocuklarımız sana bu kadar hayran, bu kadar bağlı. Sen bunu her gün bize hissettiriyorsun.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Şimdi çok yakında üçüncü kez baba olmaya hazırlanırken, biliyorum ki bir çocuk daha senin sevgine, şefkatine ve tertemiz kalbine sahip olduğu için çok şanslı olacak. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim"

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

FERDİ TAYFUR'UN MEZARI DOLUP TAŞTI

Türk müziğinin ve sinemasının unutulmaz efsanesi, şarkılarıyla nesilleri büyüten usta sanatçı Ferdi Tayfur, aramızdan ayrılışının ardından da hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı, bu Babalar Günü'nde de unutulmadı. Ferdi Tayfur'un mezarı sevenleri ve hayranları tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Mezar başında dualar okunurken, usta sanatçının küçük oğlu Taha Tayfur da babasını yalnız bırakmadı. Mezar yerinde kendisini gören hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen Taha Tayfur, mütevazı tavrıyla takdir topladı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur aynı zamanda 2. Saya kameralarına Babalar Günü'ne özel duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Muhabirin, "Ferdi Tayfur yaşasaydı yani şu an aramızda olsaydı Babalar Günü'nü nasıl kutlamak isterdin?" sorusu üzerine derin bir iç çeken Taha Tayfur, babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

"Muhtemelen ayrı olurduk şu anda. Onu bir görüntülü arardım. Konuşurduk onunla bir. Hemen yanına gidemezdim diye düşünüyorum."

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

"BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK NASİHATİ..."

Röportajın devamında muhabirin, "Peki size bıraktığı en büyük nasihati neydi babanızın?" sorusunu yöneltmesi üzerine Taha Tayfur, usta sanatçının kendisine altın değerindeki öğüdünü şu şekilde aktardı:

"En büyük nasihati çok çalışmak. Yani bir iş eğer bir meslek edinmek istiyorsam o meslek edinmek istediğim işi iş için inanılmaz çalışmak."

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

YASEMİN ŞEFKATLİ

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz yıllarda ikiz bebekleri Emir ve Ayel'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Her paylaşımlarıyla sempati toplayan ünlü çiftten, Babalar Günü'nde de herkesi duygulandıran fotoğraflar geldi. Şefkatli, eşinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

"EMİR VE AYEL'İN KAHKAHALARININ SEBEBİ SENSİN"

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in tekli bir fotoğrafını paylaşarak altına şu satırları düştü:

"Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günün kutlu olsun. "

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

"BUNDAN DAHA DEĞERLİ BİR MİRAS YOK"

Ünlü isim, eşi İdo'nun ikizleriyle birlikte doğada yürüdüğü siyah beyaz bir diğer kareye ise şu notu ekleyerek herkesin kalbine dokundu: "Bir gün büyüdüklerinde, dönüp arkalarına baktıklarında en çok senin sevgini hatırlayacaklar. Bundan daha değerli bir miras yok."

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Şefkatli aynı zamanda kayınpederi İbrahim Tatlıses'in de Babalar Günü'nü kutladı. Yasemin Şefkatli, dede-torunun yan yana olduğu bir fotoğrafı ekleyerek, "Babalar Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız" notunu düştü.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

CEYHUN FERSOY

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile nikah masasına oturan ve magazin dünyasının en parmakla gösterilen neşeli çiftlerinden biri olan Ceyhun Fersoy, mutlu evliliğini gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamaya devam ediyor.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Sosyal medyada sık sık eğlenceli videolarıyla adlarından söz ettiren ikili, bu kez kızları Karya ile olan Babalar Günü neşesiyle gündeme geldi.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

KIZI KARYA İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ!

Ceyhun Fersoy, kızı Karya'ya unutulmaz bir Babalar Günü jesti yaptı. Kızı Karya'nın gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyen ünlü oyuncu, izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm bıraktı.

Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Videoda Karya'nın yüzü görünmese de ünlü oyuncunun şarkı söylerken etrafa saçtığı o baba neşesi ve samimi halleri takipçilerinden tam not aldı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

NESLİHAN ATAGÜL'DEN DE SAMİMİ AİLE KARESİ GELDİ

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada’dan Babalar Günü paylaşımı: Meyvesi olmasa da gölgesi yeter

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...