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Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter"
Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter"
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Elif Ada, Babalar Günü'nde arşivini açtı. Ünlü sanatçının "Altın ufağım" diye hitap ettiği Elif Ada'nın, babasıyla olan bebeklik görüntülerini paylaştığı o duygusal mesaj kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 17:32