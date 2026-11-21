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Çağatay Ulusoy'un zayıflama iğnesi kullandığı iddia edilmişti! Gerçeği sevgilisi açıkladı: 'Hepsini ona borçlu...'
Çağatay Ulusoy'un zayıflama iğnesi kullandığı iddia edilmişti! Gerçeği sevgilisi açıkladı: "Hepsini ona borçlu..."
Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında ortaya atılan "zayıflama iğnesi" iddialarına sevgilisi Aslıhan Malbora'dan yanıt geldi. Malbora, Ulusoy'un iğne kullanmadığını vurgulayarak "Hepsini ona borçlu..." diyerek gerçeği açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.11.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 07:14