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Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı
Giriş Tarihi: 06.10.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 08:22
Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı
Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl aradan sonra yeniden aynı projede kamera karşısına geçen A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun anne ve babasının da Yeşilçam'ın sevilen usta isimleri olduğu öğrenildi. Korel'in oyuncu bir aileden geldiğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.