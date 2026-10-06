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Haberler Galeri Magazin Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı
Giriş Tarihi: 06.10.2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 08:22

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl aradan sonra yeniden aynı projede kamera karşısına geçen A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun anne ve babasının da Yeşilçam'ın sevilen usta isimleri olduğu öğrenildi. Korel'in oyuncu bir aileden geldiğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl aradan sonra aynı projede buluşan A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun anne ve babasının da Yeşilçam'ın tanınan ve usta isimleri olduğu ortaya çıktı.

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Bergüzar Korel, uzun yıllardır Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. "Binbir Gece", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Vatanım Sensin" gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan Korel, başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Halit Ergenç ile evliliğinden üç çocuğu bulunan ünlü oyuncu, özel hayatıyla olduğu kadar ailesiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Korel'in geçmişine dair detayları merak edenler ise anne ve babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Bergüzar Korel'in annesi, Türk televizyon ve sinemasının tanınan oyuncularından Hülya Darcan, babası ise usta oyuncu Tanju Korel...

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Hülya Darcan, "Bir Zamanlar Çukurova", "Şeref Sözü" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi sevilen yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Tanju Korel ise 1966 yılında "Perde" dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinema dünyasına adım attı.

Yeşilçam döneminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan usta oyuncu, "Eşkıya" başta olmak üzere pek çok önemli yapımda rol aldı. Tanju Korel, sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de sergilediği performanslarla izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Bilal İnci - Elif İnci

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Ali Şen-Şener Şen

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Şener Şen-İnci Şen

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Macit Flordun-Tardu Flordun

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Halit Kut- Burak Kut

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

Bergüzar Korel’in anne ve babası duyanları şaşırtıyor! İki Yeşilçam ustasının kızı çıktı

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

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