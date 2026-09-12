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Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Göksel, evde şarkı söylediği doğal ve samimi anları takipçileriyle paylaştı. Sanatçının içten performansı kısa sürede büyük beğeni toplarken, güçlü sesi bir kez daha hayranlarından tam not aldı.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 13:11 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 13:43
Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Hafızalara kazınan 'Acıyor', 'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun' ve 'Baksana Talihe' gibi hitlerin mimarı Göksel, evinde kendi şarkısını seslendirerek adeta mini bir konser verdi.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçının doğal haliyle gerçekleştirdiği balkon performansı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Evde şarkı söylediği anları paylaşan Göksel, çıplak sesiyle herkesi mest etti | Video

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

İçten şarkı söyleyişini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Öte yandan ünlü şarkıcı geçen günlerde de evinin balkonda şarkı söylemişti.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

İŞTE O ANLAR...

Göksel'den balkonda "Sen Orda Yoksun" performansı! | Video

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçen günlerde Harbiye'de verdiği konserinde sahnede Teoman gibi uzanarak şarkı söylemeyi denemek istedi.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Ancak giydiği elbise nedeniyle bu anı gerçekleştiremeyince kısa bir an duraksadı.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Durumu esprili bir şekilde karşılayan sanatçı, seyircilerden alkış topladı. Yaşanan bu eğlenceli anlar geceye renk kattı.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

"ERKEK ŞARKICI OLMAK İSTİYORUM"

Sevilen isim "Bir daha dünyaya gelirsem erkek şarkıcı olmak istiyorum. İstediklerini yapabiliyorlar ya" sözleriyle güldürdü.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Öte yandan geçen günlerde Göksel, katıldığı bir YouTube programına samimi açıklamalarıyla damga vurdu. Başarılı sanatçı, programda özel hayatından çocukluğuna kadar dair daha önce duyulmamış pek çok bilinmeyeni içtenlikle paylaştı.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

"MÜZİK TARAFIM BABAMDAN"

Çocukluk yıllarından aşk hayatına, aile bağlarından bilinmeyen özelliklerine kadar samimi itiraflarda bulunan ünlü sanatçı, özellikle gençlik yıllarında yaşadığı aldatılma hikayesi ve ilişkilerdeki yeni tavrıyla dikkat çekti. Çocukluk yıllarını ve ailesinin müziğe olan etkisini anlatan Göksel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hayalperest ve tuhaf bir çocuktum. Hep dışarıda olmak isterdim. Annem çok şiir yazıyordu. Ama müzik tarafım babamdan geliyor. Babam bizi şarkı söyleyerek uyandırırdı. Bayram ziyaretlerinde ailemizde herkes tek tek şarkı söylerdi. Psikoloji istiyordum felsefe okudum."

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

"OCAĞI UNUTURUM SEVGİLİMİ UNUTMAM"

Özel hayatı ve ilişkileri hakkında ezber bozan bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı bir deneyimi de ilk kez paylaştı:

"Çok unutkanım. Ocağın altını kapatmayı unuturum. Gençken aldatıldığımı çok geç anlamıştım. Artık cin gibiyim. Ocağı unuturum sevgilimi unutmam."

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

"GÖRÜNDÜĞÜM KADAR SAKİN DEĞİLİM"

Karakterinin bilinmeyen yönlerine ve müzik tercihlerine de değinen Göksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok küfürlü müzikleri dinleyemiyorum. Göründüğüm kadar sakin değilim hatta hiperaktifim. Yıllar geçtikçe işkolik bir insana dönüştüm. Çok disiplinli ve meraklı biriyim. Aşil tendonum yırtılınca kick boks'u bıraktım."

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

ALIŞKANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda bir alışkanlığıyla magazin gündeminde yer almıştı.

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlatmıştı.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Samimi açıklamalarda bulunan Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görülmüştü.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

YASMİN ERBİL

Yasmin Erbil, önceki haftalarda Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenmişti.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine" demişti.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL...

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor.

Çıplak sesiyle mest etti! Göksel, evde şarkı söylediği anları paylaştı

Bu isimlerden biri de Demet Şener. Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu.