Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'süydü! Şükrü Koruyucu'nun gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi "Çocuklar Duymasın" yayınlandığı günden bu güne kadar izleyicilerin gönlünde ayrı bir yere sahip oldu. Her karakterin ayrı ayrı sevildiği dizideki oyuncular bugün bile merak konusu. Dizide 'Çaycı Hüseyin'in her daim en yakın arkadaşı olan 'Şükrü' karakteri ise dizi bitince sırra kadem basmıştı. Oyuncunun gerçek mesleğinin ortaya çıkmasıyla dizinin hayranları büyük bir şaşkınlığa uğradı.