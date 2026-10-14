Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

DEMET ÖZDEMİR DE SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.