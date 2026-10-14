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Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20'li ve 30'lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın 20'li ve 30'lu yaşlarındaki görüntüleri karşılaştırıldı. Ünlü sanatçının yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren kareler, sosyal medyada ilgi çekti.

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 19:34 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 01:40
Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Dua Lipa, güçlü sesi, hit şarkıları ve kendine özgü tarzıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

FARKLI YAŞ DÖNEMLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Sahne performanslarının yanı sıra moda dünyasındaki tercihleriyle de adından söz ettiren sanatçının farklı yaş dönemlerine ait görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Dua Lipa'nın 20'li yaşlarındaki görüntüleri ile 30'lu yaşlarındaki hâlinin yan yana getirilmesi, sanatçının yıllar içindeki stil değişimini de ortaya koydu.

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Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

HAYRANLARININ İLGİSİNİ ÇEKTİ

Saç stili, makyaj tercihleri ve giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcının farklı dönemlerine ait fotoğrafları hayranlarının ilgisini çekti.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

İLGİ TOPLUYOR

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Dua Lipa, müzik çalışmalarının yanı sıra özel hayatı ve tarzıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

İşte ünlü isimlerin dikkat çeken değişimleri...

2007-2012 yılları arasında ekranlara gelen 'Arka Sıradakiler' dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanınan Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı almıştı.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Ünlü oyuncu, ayrılık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" ifadelerini kullanmıştı.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Ayrılık kararının ardından kısa süre içinde imajını değiştiren Dalgıç, yeni görünümüyle gündeme geldi. 'Arka Sıradakiler' döneminde sarı saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu, saçlarını kısacık kestirerek kızıl tonlarına geçti.

Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç'tan dikkat çeken boşanma açıklaması! "İnşallah huzurlu bir şekilde ayrılırız"

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sevda Dalgıç, gönderisine "12 yıl sonra esmerlikten vazgeçiyorum" notunu ekledi.

Arka Sıradakiler'in Özge'sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç'ın yeni hali olay oldu! "Ayrılık yaradı" | Video

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Ünlü oyuncunun radikal imaj değişikliği kısa sürede büyük ilgi gördü.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Dalgıç'ın paylaşımının altına takipçileri tarafından "Çok yakışmış", "Ayrılık yaradı", "Boşanma sonrası kendini hemen yeniden yarattı" ve "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

İMAJ DEĞİŞTİREN BİR DİĞER İSİM İSE DERYA ULUĞ OLDU

"Okyanus", "Canavar" ve "Sana Çıkıyor Yollar" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Uluğ, sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Uzun yıllardır müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ, sevgilisiyle müzik çalışmalarında da birlikte yer alıyor. İkilinin dinleyiciler tarafından yakından tanınan "Yansıma" şarkısındaki iş birliği de dikkat çekiyor. Uzun süren birlikteliklerini nişanla taçlandıran ve evlilik hazırlıklarıyla gündeme gelen çift, bu kez Derya Uluğ'un imaj değişikliğiyle konuşuldu.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Derya Uluğ, kısa süre önce sarıya boyattığı saçlarında bir kez daha değişikliğe gitti. Uzun saçlarını geride bırakan ünlü şarkıcı, kısa ve küt kesimiyle objektiflerin karşısına çıktı.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Yeni imajıyla dikkat çeken Uluğ, saçlarını kestirme fikrini uzun zamandır aklında tuttuğunu söyledi. Şarkıcının yeni tarzı, görenlerden de büyük ilgi gördü.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!
Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

DEMET ÖZDEMİR DE SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek yepyeni bir görünüme kavuştu.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Cesur değişimini takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Özdemir'in yeni imajına sosyal medyada; "çok yakışmış", "her hali ayrı güzel", "saçları harika olmuş" ve "bu değişim çok iyi" şeklinde yorumlar geldi.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YENİ İMAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Değişimi gündem oldu! Dua Lipa‘nın 20’li ve 30’lu yaşlarındaki halleri karşılaştırıldı!

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.