İddiaya göre, 7 yaşındaki küçük kız çocuğuna bir esnaf tarafından hediye edilen bisiklet, ilk sürüşünde yanlışlıkla park halindeki bir otomobile sürttü. KÜÇÜK KIZIN BİSİKLETİNE DEFALARCA ZARAR VERMİŞTİ Olayın ardından araç sahibinin yakını olduğu belirtilen bir kadın, küçük kızın bisikletini defalarca yere vurarak parçaladı. YÜREKLERİ BURKTU Yaşananlar karşısında büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hâkim olamayan küçük kızın görüntüleri yürekleri burktu. SESSİZ KALMADI Olayın gündeme gelmesinin ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın da sessiz kalmadı. BİSİKLET HEDİYE ETTİ Küçük kızın yaşadığı üzüntüye kayıtsız kalmayan Akalın, Kocaeli'ye giderek minik kıza yeni bir bisiklet hediye etti. KÜÇÜK KIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ Akalın'ın bu anlamlı davranışı takdir toplarken, küçük kızın yüzünü yeniden güldürdü. Demet Akalın'dan yürekleri ısıtan hareket! Küçük kızın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı Başarılı kariyeri ve mutlu aile yaşantısıyla sevenlerinin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Kenan İmirzalıoğlu yıllar önce yaptığı bir hayırla yeniden gündem oldu. Eğitim ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen İmirzalıoğlu şehit ailelerini de unutmamıştı. Başarılı oyuncunun kalbinin ne kadar büyük olduğu yaptığı hayırla bir kez daha kanıtlandı. ŞEHİT AİLELERİNE ÖMÜR BOYU DESTEK İmirzalıoğlu, İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olan Cihangir'deki iki dairesinin kira gelirini 2017 yılında ömür boyu iki şehir ailesine bağışladığını açıklamıştı. SADECE MADDİ DEĞİL, MANEVİ DESTEK Dairelerin kiralarının her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatması için tüm banka talimatlarını bizzat takip eden İmirzalıoğlu, sadece para yardımıyla değil, her fırsatta şehit ailelerinin yanında olmasıyla da biliniyor. 2026 yılında bu hareketiyle hala, 'Unutulmayan İyilikler' listesinde zirvede bulunan Kenan İmirzalıoğlu, genç kuşağa da örnek gösteriliyor.