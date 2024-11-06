Deniz Akkaya’nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddia edilmişti! Deniz Akkaya: Tedavi olması gereken…

Bu gelişmeler üzerine ünlü mankenden sosyal medya üzerinden bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Deniz Akkaya, "Haberi görüp sayfama gelen tüm basın mensubu arkadaşlar ve kişiler için bilgilendirme mesajı; Kızımın velayet davasını biliyorsunuz bir değil iki değil üç kere kazanmış bir anne olarak sonuncusunda kantarın topuzunu iyice kaçıran bu ekip velayeti aldığını iddia etti. Hayır bu yalan velayet bana verildi. Resmi evraklarla ispatlıdır.

16 senedir ödenmeyen nafakalar nedeniyle hesaplarına tedbir konan kişi babadır ben değilim . Keza 16 senedir bir fiil kızıma tek başıma baktım zaten herkes biliyor. Tekrar ediyorum resmi evraklarla mahkemenin aldığı karar ortadadır.

Bugün olduğu gibi çarşaf çarşaf uyuşturucu iddiası ortaya atıp yine haber yaptırdılar. Ama işin gerçeği biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Bunun yalanı olmaz araştırabilir ve bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bizim elimizde alınmış karar var fakat biz gizli kararına uyuduğumuz için evrak dağıtmayız.

Yani kısaca ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır .

Gerçek haber yapmak isteyen haberciler, avukatım Levent karakoç'dan bu ayrıntıların gerçek bilgilerini alabilirler . Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız biz hukukun yolundan ayrılmayız👌

Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik keza biz de servis etmedik bunlar gibi .

Geçen günlerde benimle ilgili hapis kararı çıkarttığını iddia etti karşı tarafın usulsüz işlere imza atan avukatı. Gelin görün ki benim elime ulaşmamış bir mahkeme evrakı yok, kendi kendilerine mahkeme yapmışlar karar vermişler😂 öyle şey olur mu arkadaşlar itiraz ettik itirazımız kabul gördü👌 Bu kadıncazığız tek derdi günlük magazin sayfalarında bir iş yapmış gibi gözükmek, çünkü gerçekten bitik bir avukat günün sonunda"